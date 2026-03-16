Gimnasia de Jujuy tras la victoria ante Colegiales trepó en el podio: cómo se ubica en la tabla

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2026

Gimnasia de Jujuy tuvo un gran domingo en el Estadio 23 de Agosto. No solo logró revertir el partido ante Colegiales y sumar tres puntos, sino que también escaló posiciones en la tabla y se ubicó entre los equipos que lideran la Zona B de la Primera Nacional.

En qué posición quedó Gimnasia de Jujuy después de la Fecha 5 Con la victoria ante Colegiales, el equipo dirigido por Hernán Pellerano subió una posición y cerró la Fecha 5 como escolta de la Zona B. Con 9 puntos, Gimnasia de Jujuy se ubica en el segundo lugar, detrás de Gimnasia y Tiro de Salta, que suma 10 unidades. En la tercera posición se encuentra San Martín de Tucumán, con 7 puntos.

El Lobo hasta el momento obtuvo tres victorias y una derrota. Además, tiene una fecha pendiente ante el Club Atlético Güemes, a consecuencia del paro de AFA que reprogramó la Fecha 4. Este encuentro se disputará recién en junio cuando finalice la primera ronda.

tabla de posiciones fecha 5 Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy Gimnasia de Jujuy afrontará ahora dos partidos consecutivos como visitante. En primera instancia, visitará el sábado 21 de marzo a Tristán Suárez, mientras que luego disputará el interzonal ante Chaco For Ever el viernes 27 de marzo.

De esta manera, el Albiceleste volverá a presentarse en Jujuy el domingo 5 de abril, cuando reciba a Patronato por la Fecha 8. primera nacional gimnasia de jujuy El fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional Luego del paro que realizó AFA, la Fecha 4 se reprogramó para junio. El fixture de Gimnasia de Jujuy sigue de la siguiente forma: Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio.

Fecha 5: Colegiales (L).

Fecha 6: Tristán Suárez (V).

Fecha 7: Chaco For Ever (V) - Interzonal

Fecha 8: Patronato (L).

Fecha 9: Agropecuario (V).

Fecha 10: Almagro (L).

Fecha 11: Rafaela (V).

Fecha 12: Maipú (L).

Fecha 13: San Martín T. (V).

Fecha 14: Temperley (L).

Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).

Fecha 16: Nueva Chicago (L).

Fecha 17: Atlanta (V).

Fecha 18: San Martín de San Juan (L) Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.

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