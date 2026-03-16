Gimnasia de Jujuy tras la victoria ante Colegiales trepó en el podio: cómo se ubica en la tabla

En qué posición quedó Gimnasia de Jujuy después de la Fecha 5
Con la victoria ante Colegiales, el equipo dirigido por Hernán Pellerano subió una posición y cerró la Fecha 5 como escolta de la Zona B. Con 9 puntos, Gimnasia de Jujuy se ubica en el segundo lugar, detrás de Gimnasia y Tiro de Salta, que suma 10 unidades. En la tercera posición se encuentra San Martín de Tucumán, con 7 puntos.
El Lobo hasta el momento obtuvo tres victorias y una derrota. Además, tiene una fecha pendiente ante el Club Atlético Güemes, a consecuencia del paro de AFA que reprogramó la Fecha 4. Este encuentro se disputará recién en junio cuando finalice la primera ronda.
Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy
Gimnasia de Jujuy afrontará ahora dos partidos consecutivos como visitante. En primera instancia, visitará el sábado 21 de marzo a Tristán Suárez, mientras que luego disputará el interzonal ante Chaco For Ever el viernes 27 de marzo.
De esta manera, el Albiceleste volverá a presentarse en Jujuy el domingo 5 de abril, cuando reciba a Patronato por la Fecha 8.
El fixture de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional
Luego del paro que realizó AFA, la Fecha 4 se reprogramó para junio. El fixture de Gimnasia de Jujuy sigue de la siguiente forma:
Fecha 4: Güemes S.E. (V). - Reprogramado por el paro para junio.
Fecha 5: Colegiales (L).
Fecha 6: Tristán Suárez (V).
Fecha 7: Chaco For Ever (V) - Interzonal
Fecha 8: Patronato (L).
Fecha 9: Agropecuario (V).
Fecha 10: Almagro (L).
Fecha 11: Rafaela (V).
Fecha 12: Maipú (L).
Fecha 13: San Martín T. (V).
Fecha 14: Temperley (L).
Fecha 15: Gimnasia y Tiro (V).
Fecha 16: Nueva Chicago (L).
Fecha 17: Atlanta (V).
Fecha 18: San Martín de San Juan (L)
Cabe destacar que la segunda parte, la condición de local y visitante se invierte.