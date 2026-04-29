Quién es el salteño que dirigirá a Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú: el historial del árbitro

Federico Benítez fue el árbitro designado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para dirigir el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Maipú por la Fecha 12 de la Primera Nacional. Este será el segundo partido del Lobo que dirigirá el salteño, el anterior también fue en el torneo 2026.

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La terna arbitral designada para el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Maipú estará encabezada por Federico Benítez. El árbitro salteño será acompañado por Julio Fernández como asistente 1 y Matías Balmaceda como asistente 2, mientras que Ulises Jerónimo será el cuarto árbitro.

Este será el segundo partido de Gimnasia de Jujuy que dirigirá Federico Benítez en la actual temporada de la Primera Nacional.

El antecedente fue el 5 de abril, cuando fue el juez del encuentro ante Patronato. En ese partido, el equipo de Hernán Pellerano ganó 2-0 con goles de Guillermo Cosaro y Hugo Soria.

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Otros partidos que dirigió Benítez en la Primera Nacional 2026

En lo que va de la temporada 2026, Federico Benítez dirigió un total de siete partidos correspondientes a la Primera Nacional. En esos encuentros, el árbitro salteño mostró 36 tarjetas amarillas y registró tres expulsiones. Los partidos que dirigió fueron:

Racing de Córdoba 1-0 Estudiantes de Caseros: sacó 4 tarjetas amarillas.

Tristán Suárez 2-1 San Martín de San Juan: sacó 2 tarjetas amarillas.

Bolívar 0-0 Almirante Brown: se contabilizaron 8 tarjetas amarillas.

Gimnasia de Jujuy 2-0 Patronato: sacó 5 tarjetas amarillas y mostró una roja.

Midland 1-0 Acassuso: mostró 5 tarjetas amarillas y una roja. Todas fueron para Acassuso.

Chaco For Ever 2-0 All Boys: sacó 8 tarjetas amarillas en total.

Güemes 0-2 Atlanta: sacó 4 amarillas y una tarjeta roja.

En total, Benítez acumula un promedio de poco más de 5 tarjetas amarillas por partido en la Primera Nacional 2026.