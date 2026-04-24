Octavio Bianchi y el presente de Gimnasia de Jujuy: "Nos sentimos muy bien"

Octavio Bianchi y el presente de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy viene en racha y quiere continuar por la misma senda este sábado cuando visite a Atlético Rafaela. Quien logró gritar ante Almagro fue Octavio Bianchi, autor del quinto gol de la victoria por 6 a 1 el domingo pasado.

El delantero marcó que el objetivo es "mantener el trabajo duro, sin relajarnos, para defender nuestra condición de punteros". El choque será este sábado 25 desde las 18 horas en el Estadio Nuevo Monumental por la Fecha 11 de la Zona B de la Primera Nacional.

Sobre el gol del fin de semana, el potente delantero dijo estar " muy contento por marcar mi primer gol con esta camiseta. Que a partir de ahora lleguen más goles", dijo y reafirmó su compromiso con la institución para "continuar trabajando y así ayudar al equipo para seguir ganando".

Octavio Bianchi y el presente de Gimnasia de Jujuy Octavio Bianchi y el presente de Gimnasia de Jujuy Esperando por Rafaela "Esperamos un partido duro", subrayó Bianchi aludiendo a "la cancha en la que jugaremos, que tiene dimensiones distintas a las demás", pero garantizó que el equipo "dará lo mejor de sí para traer los tres puntos a Jujuy". Enfatizó que uno de los factores claves para el buen presente del equipo es "la unión. Los que juegan de arranque lo hacen muy bien, lo mismo quienes ingresan luego y eso es importante en un torneo de larga duración". Embed - OCTAVIO BIANCHI - DELANTERO Un Gimnasia de Jujuy protagonista “Todos están preparados para responder en cualquier momento", marco Bianchi, y subrayó que "Gimnasia tiene un equipo equilibrado. Nos sentimos muy bien. Cuando te agarra un mal momento, es fundamental tener un colchón de puntos, así que tenemos que sumar la mayor cantidad de unidades posibles", subrayó.

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