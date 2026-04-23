Se cumplen 26 años del histórico triunfo de Gimnasia de Jujuy en la Bombonera

Batacazo histórico en La Bombonera: a 26 años del triunfo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy ante Boca Juniors

El exjugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Carlos Garnier , recordó el triunfo 1 a 0 frente a Boca Juniors en La Bombonera , ocurrido el 22 de abril del 2000. Lo hizo en diálogo con Canal 4, al cumplirse 26 años de uno de los partidos más importantes en la historia del club jujeño.

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Aquel encuentro se disputó en un contexto adverso para el equipo del norte. Boca atravesaba un gran momento futbolístico, acumulaba 36 partidos invicto y contaba con la conducción técnica de Carlos Bianchi.

Garnier formó parte del plantel que logró la victoria en condición de visitante. Durante la entrevista, describió el impacto del resultado en ese momento.

“Ir a la cancha de Boca y ganar 1 a 0 era algo increíble. No lo podían creer ellos ni nosotros”, expresó el exfutbolista.

El equipo jujeño llegaba golpeado tras una derrota previa y con cuestionamientos por su rendimiento. A pesar de ese escenario, logró imponerse ante uno de los planteles más fuertes del país.

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Un rival de jerarquía y un escenario complejo

El exjugador destacó la calidad del rival y el nivel que presentaba Boca en ese período.

“Era el mejor Boca. Tenían jugadores de mucha jerarquía en todas las líneas. Era un equipo que metía miedo” “Era el mejor Boca. Tenían jugadores de mucha jerarquía en todas las líneas. Era un equipo que metía miedo”

El partido se jugó en un estadio colmado, con amplio favoritismo para el conjunto local. Gimnasia, en tanto, afrontaba la lucha por mantener la categoría.

La clave: orden y aprovechamiento de las oportunidades

Según Garnier, el equipo sostuvo un planteo basado en la concentración y el esfuerzo colectivo.

“Son partidos especiales. Uno sabe que tiene que dar el máximo, más en un momento complicado como el que vivíamos”, explicó.

El único gol del encuentro marcó un quiebre en el desarrollo del partido y permitió que el Lobo manejara el resultado hasta el final.

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“Fue un esfuerzo enorme”

El exjugador también hizo referencia a lo que significó sostener la ventaja ante la presión constante de Boca.

“No terminaba más el partido. Habíamos hecho un esfuerzo enorme para mantener el resultado” “No terminaba más el partido. Habíamos hecho un esfuerzo enorme para mantener el resultado”

El equipo local generó varias situaciones, pero no logró convertir. Gimnasia resistió y aseguró una victoria que quedó en la historia.

El valor del grupo en un momento difícil

Garnier resaltó la importancia del plantel en ese contexto deportivo.

“Era un lindo grupo, muy unido. Lamentablemente no alcanzó para mantener la categoría, pero se dejó todo”, afirmó.

El triunfo ante Boca representó un punto alto en una temporada compleja para el conjunto jujeño.