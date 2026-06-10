Suri cerró un fin de semana con victorias en rugby y hockey

El Suri Rugby Club vivió un fin de semana cargado de emociones, resultados positivos y mucho trabajo colectivo, con destacadas actuaciones en rugby y hockey. Los deportistas jujeños tuvieron jornadas intensas, con triunfos importantes, campeonatos y una fuerte presencia de familias que acompañaron cada encuentro con aliento, color y pasión.
Más allá de los marcadores, desde el club se trabaja en el valor del compromiso de los chicos y chicas que entrenan durante la semana, sostienen sus procesos deportivos y representan a la institución en cada competencia. El esfuerzo de los jugadores, el acompañamiento de los cuerpos técnicos y el apoyo de las familias volvieron a ser parte central de un fin de semana que dejó muchas alegrías.
Rugby: una victoria contundente y paso firme en la reclasificación
Por la segunda fecha de la clasificación a la Liga Norte Grande, la primera división de Suri Rugby Club recibió a Vikingos Rugby Club de Salta en las instalaciones del club, ubicadas en Alto Comedero.
El equipo jujeño tuvo una actuación contundente y se impuso por 91 a 0, un resultado que le permite seguir con paso firme en su objetivo de obtener la reclasificación. La victoria no solo refleja la diferencia en el marcador, sino también el trabajo sostenido del plantel, la preparación física y la concentración para afrontar una instancia clave.
En la misma jornada del domingo, la familia del rugby jujeño también pudo disfrutar de otro triunfo importante. La división intermedia venció por 28 a 24 a Católica Vaqueros, en un partido muy disputado que exigió carácter, entrega y concentración hasta el final.
Juveniles con resultados positivos
El sábado también hubo actividad para las divisiones juveniles. Las categorías M15 y M16 recibieron la visita de Tigres Rugby Club de Salta y ambas lograron resultados positivos.
La M15 consiguió un triunfo amplio por 87 a 5, mientras que la M16 se impuso por 13 a 10 en un encuentro más cerrado. Para las divisiones formativas, este tipo de partidos resulta fundamental: permite sumar minutos, competir, aprender de cada situación de juego y fortalecer el sentido de pertenencia al club.
Desde Suri destacaron además el acompañamiento entre divisiones, ya que muchos jugadores y jugadoras se hicieron presentes para apoyar a sus compañeros en los distintos partidos del fin de semana.
Hockey femenino: campeonas en dos divisiones
El hockey femenino también tuvo un fin de semana inolvidable para Suri. Las jugadoras juveniles de 7ma y 6ta división subieron al podio en el torneo de preparación organizado por la Asociación Salteña de Hockey.
En ambas categorías, las chicas lograron el primer puesto, coronando un proceso de mucho compromiso, entrenamiento y trabajo diario. Uno de los grupos cerró el torneo con 13 fechas invictas, un dato que habla del crecimiento deportivo, pero también de la constancia y la confianza construida como equipo.
Después de las presentaciones en Salta, las campeonas agradecieron el acompañamiento de las familias, del cuerpo técnico y de todas las personas que colaboran para que el proyecto siga creciendo. En deportes formativos, ese sostén es clave: detrás de cada viaje, de cada partido y de cada logro, hay horas de organización, esfuerzo y acompañamiento.
Goleadoras destacadas del torneo
Además de los títulos obtenidos, varias jugadoras de Suri se destacaron entre las goleadoras de sus divisiones.
Bernardita Gómez Artur De La Villarmois - 32 tantos
Isabella Gil Martínez finalizó - 21 goles.
Elvira Gaite Berrafato - la máxima goleadora con 23 goles
- Top 10: Paulina Rey Campero, Isabella Gil Martínez y Luana Vázquez.
Estos reconocimientos individuales llegan dentro de un rendimiento colectivo que el club valoró especialmente, entendiendo que cada logro personal también forma parte del trabajo de todo el equipo.
Lo que tenés que saber
- Suri Rugby Club tuvo un gran fin de semana en rugby y hockey.
- Resultados del fin de semana en rugby – Suri Rugby Club
- Primera división: Suri Rugby Club venció a Vikingos Rugby Club de Salta por 91 a 0.
- División intermedia: Suri Rugby Club le ganó a Católica Vaqueros por 28 a 24.
- Juveniles: Las categorías M15 y M16 recibieron a Tigres Rugby Club de Salta.
- M15: Suri Rugby Club derrotó a Tigres Rugby Club por 87 a 5.
- M16: Suri Rugby Club venció a Tigres Rugby Club por 13 a 10.
- En hockey femenino, las divisiones 7ma y 6ta lograron el primer puesto en el torneo organizado por la Asociación Salteña.
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