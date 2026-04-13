Partido de rugby _ Foto de archivo

Suri protagonizó un resultado histórico en el rugby jujeño al imponerse por 141 a 0 ante Los Perales. Más allá de la magnitud del marcador, desde el equipo pusieron el foco en el significado del juego y en los valores que atraviesan la disciplina.

“Siempre decimos que el respeto es ir y jugar lo mejor posible. Si hay que ganar tres a cero, se gana tres a cero, y si hay que ganar cincuenta a cero, se gana cincuenta a cero”, expresó Emiliano Mazzitelli en diálogo con TodoJujuy.

Lejos de especular con el resultado, el jugador remarcó que en el rugby existe un código claro: sostener la intensidad durante todo el partido. “En el rugby el respeto es siempre jugar al máximo, mantener el nivel lo mejor posible”, explicó.

Tras el partido, ambos equipos compartieron el tradicional “tercer tiempo”, un espacio donde el resultado queda de lado y prevalece el espíritu del rugby. “Nos conocemos todos, jugamos hace años juntos. Después se charla, se comparte y se ve en qué situación está cada club”, señaló Mazzitelli.

La realidad del rugby en Jujuy En ese contexto, el jugador también hizo referencia a una problemática que atraviesa a varios equipos de la provincia: la falta de jugadores. “Hoy en día hay pocos jugadores en muchos clubes. Lo que se busca es incentivar para aumentar los planteles y mejorar la competencia”, indicó. Embed - "El respeto es dar lo mejor": la reflexión de Suri tras la goleada histórica

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