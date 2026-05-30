Traslado de camiones: habrá cortes y restricciones entre Purmamarca y Susques

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy informó que desde el sábado 30 de mayo hasta el lunes 1 de junio se llevará adelante un operativo especial para el traslado de camiones sobredimensionados por las rutas nacionales 66, 9 y 52. Habrá cortes totales, interrupciones momentáneas y circulación restringida en distintos sectores de la provincia.

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Las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución y respetar las indicaciones del personal policial y de seguridad vial, ya que el desplazamiento de los vehículos de gran porte afectará la normal circulación en varios tramos estratégicos.

De acuerdo con el cronograma oficial difundido por el Gobierno de Jujuy, el domingo 31 de mayo el traslado comenzará a las 8 de la mañana y recorrerá la Ruta Nacional 52, atravesando la Cuesta de Lipán hasta llegar a Susques.

Embed - CAMIONES DE GRAN PORTE CIRCULAN HACIA EL NORTE DE JUJUY

Durante la jornada se implementarán cortes totales de circulación en los siguientes sectores:

Ruta Nacional 52, desde el kilómetro 11 hasta el Mirador de Lipán.

Desde el Mirador de Lipán hasta la Ruta Provincial 78.

Ruta Nacional 52, desde el kilómetro 133 hasta el acceso a Susques.

Además, las autoridades informaron que se deberá circular con extrema precaución en:

Ruta Provincial 78.

Quebrada del Mal Paso.

Tramos con cortes intermitentes sobre la Ruta Nacional 52.

El operativo demandará un importante despliegue de seguridad debido a las características especiales de los vehículos transportados y a la complejidad geográfica del recorrido.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (25) Traslado de camiones: habrá cortes y restricciones entre Purmamarca y Susques

Restricciones previstas para el lunes 1 de junio

El lunes 1 de junio, también desde las 8 horas, el convoy continuará su recorrido entre Susques y Catua.

Para esta etapa no se anunciaron cortes totales de tránsito, aunque sí se dispusieron restricciones de circulación y tránsito asistido sobre distintos sectores de la Ruta Nacional 52.

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial remarcaron que los conductores deberán reducir la velocidad, respetar las señalizaciones preventivas y atender las indicaciones del personal apostado en la ruta para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Recomendaciones para los conductores

Planificar los viajes con anticipación.

Consultar el estado actualizado de las rutas antes de salir.

Respetar los cortes y desvíos establecidos.

Mantener una distancia prudencial con otros vehículos.

No realizar maniobras de sobrepaso en zonas restringidas.

Seguir las indicaciones de la Policía y del personal de Seguridad Vial.

Las autoridades provinciales recordaron que el operativo se extenderá por diferentes tramos de las rutas nacionales 66, 9 y 52, por lo que se recomienda a quienes deban viajar durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana mantenerse informados sobre posibles modificaciones en la circulación.