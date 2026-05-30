Jujuy tuvo 98 muertes viales en 2025 y superó la tasa nacional

Jujuy registró 98 víctimas fatales por siniestros viales durante 2025, según el informe preliminar elaborado por la Dirección de Estadística Vial de la Dirección Nacional de Observatorio Vial. El dato ubicó a la provincia con una tasa de 12,2 muertes cada 100.000 habitantes , por encima del promedio nacional, que fue de 8,8.

Jujuy. Accidente en Acceso Sur: un minibús encerró a una moto y provocó un choque

El relevamiento nacional, actualizado a abril de 2026, marcó que Argentina tuvo 4.060 víctimas fatales durante 2025 , lo que equivale a más de 11 muertes por día en hechos de tránsito. En ese contexto, Jujuy aparece entre las provincias con tasas más elevadas del país.

El informe permite mirar la situación de Jujuy no solo por cantidad de víctimas, sino también por tasa de mortalidad. Ese indicador es clave porque compara las muertes viales con la población de cada provincia.

En números absolutos, Jujuy registró 98 víctimas fatales durante 2025. Aunque está lejos de provincias con mayor población, como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, su tasa de 12,2 cada 100.000 habitantes quedó por arriba del promedio nacional de 8,8.

Ese dato muestra que la siniestralidad vial tiene un peso fuerte en la provincia y que el problema no puede medirse únicamente por la cantidad total de fallecidos. En proporción a su población, Jujuy presentó un nivel de mortalidad vial alto dentro del mapa nacional.

Embed - PIDEN MÁS CONCIENCIA VIAL EN JUJUY

Qué provincias tuvieron las tasas más altas

Según el informe, las mayores tasas de mortalidad vial se registraron en Misiones, con 17,9 víctimas fatales cada 100.000 habitantes; Santiago del Estero, con 16,1; Catamarca, con 13,9; Chaco, con 13,8; Tucumán, con 13,3; La Pampa, con 13; Corrientes, con 12,9; La Rioja, con 12,4; y Jujuy, con 12,2.

En esa comparación, Jujuy quedó por encima de jurisdicciones con mayor cantidad de tránsito y población, lo que refuerza la necesidad de analizar los factores locales: rutas, circulación urbana, uso de motos, alcohol al volante, velocidad y controles.

Las rutas, un punto crítico

A nivel nacional, el 51% de los siniestros fatales ocurrió en rutas. De ese total, el 29% se produjo en rutas nacionales y el 22% en rutas provinciales. Además, el informe indicó que el 25% ocurrió en calles, el 17% en avenidas y el 5% en autopistas.

Este dato es importante para Jujuy, donde rutas como la 9, la 34, la 66 y distintos corredores provinciales concentran gran parte de la circulación diaria entre ciudades, zonas productivas, áreas turísticas y accesos urbanos.

En los últimos días, la provincia volvió a quedar atravesada por hechos graves, como el siniestro fatal ocurrido en Ruta Nacional 66, donde murió un joven motociclista. Estos casos muestran cómo los datos nacionales tienen una lectura concreta en la realidad local.

Choque - accidente - SAME El 51% de los siniestros fatales ocurrió en rutas

Las motos, el mayor foco de preocupación

Uno de los puntos más fuertes del informe es el peso de las motos en la siniestralidad fatal. A nivel nacional, el 46% de las víctimas fatales circulaba en moto. El dato sube en el norte argentino: en el NOA, los ocupantes de motos representaron el 58% de las víctimas fatales.

Para Jujuy, ese dato es especialmente sensible. La moto es un medio de transporte muy utilizado para trabajar, estudiar y trasladarse a diario, tanto en ciudades como en zonas rurales o interurbanas. Por eso, el uso del casco, la velocidad, la circulación en rutas y el respeto de las normas aparecen como puntos centrales para la prevención.

El informe nacional también marca que el perfil más repetido de las víctimas fatales fue el de varones jóvenes y usuarios de motos: el 79% de las personas fallecidas fueron hombres y el 43% tenía entre 15 y 34 años.

Accidente en moto - Imagen creada con IA El perfil más repetido de las víctimas fatales fue el de varones jóvenes y usuarios de motos: - Imagen creada con IA

Colisiones y horarios críticos

Las colisiones fueron el tipo de siniestro fatal más frecuente en el país, con el 57% de los casos. Luego aparecen los atropellos a peatones, con el 13%; los vuelcos y caídas, con 10% cada uno; los choques, con el 5%; y los despistes, con el 3%.

En cuanto a los horarios, el informe indica que el 52% de los siniestros fatales ocurrió durante el día, entre las 7:01 y las 19, mientras que el 48% se registró durante la noche, entre las 19:01 y las 7. Los momentos más críticos fueron entre las 6 y las 7 de la mañana, y entre las 20 y las 21.

Estos datos sirven para orientar controles y campañas en Jujuy, especialmente en horarios de ingreso y salida laboral, movimiento escolar, circulación entre localidades y regresos nocturnos o de fin de semana.

Una agenda urgente para la prevención

El informe nacional no solo muestra una estadística anual: también marca patrones claros para trabajar en prevención. En Jujuy, los principales puntos de atención son las rutas, las motos, los jóvenes, la velocidad, el alcohol al volante y el uso de elementos de seguridad.

Argentina cerró 2025 con 4.060 víctimas fatales, 33 más que en 2024, cuando se habían registrado 4.027. La suba fue leve en términos porcentuales, pero confirma que el país sigue por encima de las 4.000 muertes anuales por tránsito.

En ese escenario, Jujuy necesita mirar sus propios números: 98 muertes viales en un año y una tasa superior a la media nacional. El dato vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reforzar la educación vial, los controles, el uso del casco y cinturón, y la responsabilidad de cada conductor.

Jujuy tuvo 98 muertes viales en 2025 y superó la tasa nacional Jujuy tuvo 98 muertes viales en 2025 y superó la tasa nacional (infografía)

Lo que tenés que saber

Jujuy registró 98 víctimas fatales por siniestros viales durante 2025.

por siniestros viales durante 2025. La provincia tuvo una tasa de 12,2 muertes cada 100.000 habitantes .

. El promedio nacional fue de 8,8 víctimas cada 100.000 habitantes .

. Argentina registró 4.060 víctimas fatales en 2025.

en 2025. Eso equivale a más de 11 muertes por día en hechos de tránsito.

en hechos de tránsito. Jujuy quedó entre las provincias con tasas más elevadas del país.

A nivel nacional, el 51% de los siniestros fatales ocurrió en rutas .

. El 46% de las víctimas fatales circulaba en moto .

. En el NOA, los ocupantes de motos representaron el 58% de las víctimas fatales .

. El perfil más repetido fue el de varones jóvenes y usuarios de motos .

. El 79% de las personas fallecidas fueron hombres .

. El 43% tenía entre 15 y 34 años .

. Los horarios más críticos fueron entre las 6 y las 7 de la mañana, y entre las 20 y las 21.

La nota plantea como eje que Jujuy no solo tuvo 98 muertes viales, sino que superó la tasa nacional, lo que muestra que el problema tiene un peso fuerte en proporción a la población provincial.