Violento asalto en el puente San Martín: lo apuñalaron para robarle

Robo en el Puente San Martín - (imagen con IA) La víctima sufrió un corte de 15 centímetros en la cara y le robaron un celular y 250 mil pesos.

Un hombre de 47 años fue asaltado y apuñalado en el puente San Martín, en San Salvador de Jujuy, durante la madrugada. Según la información policial, la víctima fue abordada por una pareja que circulaba en moto, sufrió una herida cortante en el rostro y terminó internada en observación en el hospital Pablo Soria.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 2:50, cuando efectivos de la Unidad Regional 1 realizaban recorridos preventivos por calles del centro capitalino. En la intersección de San Martín y Lavalle, los policías fueron interceptados por el hombre herido, quien relató que acababa de ser atacado en el recorrido que une barrio Chijra con el centro.

Cómo fue el ataque De acuerdo con el relato de la víctima, caminaba por el puente San Martín en sentido sur-norte cuando fue abordado desde atrás por una pareja que se movilizaba en una moto. Los agresores se bajaron del vehículo y le exigieron sus pertenencias.

El hombre intentó resistirse al robo, pero uno de los atacantes sacó un cuchillo y le provocó un corte en el lado izquierdo del rostro. Tras la agresión, la víctima entregó un teléfono celular y 250 mil pesos. Los delincuentes volvieron a subir a la moto y escaparon hacia barrio Chijra.

Después del ataque, el hombre caminó herido hacia el centro de la capital, donde se encontró con efectivos policiales que dieron aviso al SAME. Luego fue trasladado al hospital Pablo Soria, al que ingresó cerca de las 3.30. En la guardia de emergencia, los médicos le diagnosticaron una herida cortante en el pómulo izquierdo, extendida hacia el mentón, de aproximadamente 15 centímetros. Por la lesión, quedó internado en observación. Investigan el violento robo Tras la asistencia médica, desde el hospital notificaron a la Seccional 3°, que quedó a cargo de las actuaciones complementarias por el ataque y posterior robo en el puente San Martín. La Policía trabaja para identificar y detener a los agresores, que escaparon en moto después de cometer el asalto. Lo más importante La víctima tiene 47 años.

Fue atacada durante la madrugada en el puente San Martín.

Los agresores circulaban en una moto.

Le robaron un teléfono celular y 250 mil pesos.

Sufrió un corte de aproximadamente 15 centímetros en la cara.

Fue trasladado por el SAME al hospital Pablo Soria.

La Policía busca a los motochorros.

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