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21 de abril de 2026 - 13:52
País.

Paso a paso: cómo actuar ante la pérdida o robo de un celular

Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal de una forma muy fácil.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

El robo o extravío de un celular puede complicarse con el paso de las horas, ya sea porque otra persona se apropia de la línea o porque el equipo intenta ser vendido en el mercado informal. Ante esa situación, existe un procedimiento rápido para bloquear tanto la línea como el teléfono.

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Con una sola llamada, realizada desde cualquier equipo, se puede dar de baja la línea y bloquear el celular.

Llamando al 911 podés bloquear tu celular

Según se informó, al llamar al 911 es posible iniciar el bloqueo del equipo y de la línea. Si después se compra otro celular, la misma línea podrá seguir utilizándose en ese nuevo equipo.

En caso de recuperar el teléfono denunciado, también existe la posibilidad de volver a habilitarlo.

llamado 911

Otras preguntas frecuentes

Qué pasa si recuperás el equipo

Si el celular aparece después de haber sido denunciado, se puede desbloquear, aunque para eso hay que comunicarse con la compañía telefónica.

La empresa podrá pedir el número de denuncia, solicitar que la persona se presente con el equipo u otros requisitos.

Qué pasa si comprás un celular denunciado

Si alguien compra un teléfono que fue denunciado como robado, al colocarle un chip de la compañía aparecerá un mensaje que advertirá que ese equipo no puede ser utilizado.

robo

Otras dudas

También se aclaró que se pueden denunciar líneas de cualquier compañía de celular y de cualquier tipo de plan.

En cuanto a los datos, se precisó que no son propiedad del Ministerio de Seguridad de la Nación, sino que pertenecen exclusivamente a cada compañía telefónica.

El Poder Ejecutivo solo puede acceder a esa información a partir de un pedido formal a la Justicia para una causa determinada.

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