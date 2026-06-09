Foto optimizada con IA

El robo de un teléfono celular a una joven fue registrado este domingo en la ciudad de Libertador, cuando un delincuente le arrebató el dispositivo mientras se encontraba sentada sobre la vereda. El hecho ocurrió junto a un supermercado y quedó captado por cámaras de seguridad.

Tras el episodio, familiares y allegados de la víctima solicitaron la colaboración de la comunidad para intentar identificar al autor del robo.

El robo quedó registrado por cámaras Las imágenes muestran el momento en que el delincuente se acerca a la joven, le arrebata el celular mientras estaba sentada sobre la vereda y la tira al piso.

El registro de las cámaras de seguridad es una de las claves para intentar reconocer al sospechoso y avanzar con la investigación.

Embed - Robo en Libertador: la tiraron al piso para quitarle el celular y todo quedó filmado Piden colaboración para identificar al sospechoso Familiares y allegados pidieron que cualquier persona que pueda aportar información para identificar al autor del hecho se comunique con las autoridades. Según señalaron, todo dato que ayude a reconocer al sospechoso será de utilidad para avanzar en el caso. violento robo en Libertador

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