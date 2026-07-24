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24 de julio de 2026 - 12:06
Policiales.

Condena insólita: le dieron 3 años y medio por matar a golpes a un hombre

La víctima, Walter Teves, llegó a estar 651 días en coma. Hugo Daneri (27) fue hallado culpable y todo había comenzado en una pelea en Glew en 2024.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Insólita condena a un asesino: mató a golpes a un hombre y le dieron 3 años y medio de prisión.

Insólita condena a un asesino: mató a golpes a un hombre y le dieron 3 años y medio de prisión.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora dictó una condena de tres años y seis meses de cárcel para Hugo Daneri (27), quien fue hallado responsable de agredir fatalmente a golpes a Walter Teves, un hombre de 48 años, durante una pelea ocurrida en 2024 en la localidad bonaerense de Glew, dentro del partido de Almirante Brown.

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La víctima permaneció internada durante 651 días en estado de coma. La secuencia que terminó con la muerte de Walter Teves tuvo su origen en septiembre de 2023, a partir de un conflicto vial que mantuvo con dos hermanos sobre la Ruta 210, en la localidad bonaerense de Alejandro Korn.

El origen del conflicto que terminó en una tragedia

Según la investigación judicial y el testimonio aportado por la familia de la víctima, Daneri y su hermano —quien al momento del episodio tenía 17 años y también será sometido a juicio por el homicidio— señalaron a Teves como responsable de haber rozado su vehículo.

El hombre rechazó esa acusación y, tras negarla, se produjo una breve discusión entre las partes. En ese contexto, uno de los hermanos Daneri habría lanzado una amenaza contra Teves. Según declaró en ese momento la esposa de la víctima, el joven le expresó: “Sé dónde vivís y que tenés dos hijos, ya vas a ver”.

Los dos hermanos, quienes residían en las inmediaciones del domicilio de la familia Teves en Glew, comenzaron a mantener una actitud de constante persecución hacia el hombre y también dirigieron sus acciones contra su hija menor, Rosario, de 22 años. Con el paso del tiempo, el conflicto se volvió cada vez más difícil de soportar, hasta que el 23 de marzo, al cruzarse nuevamente con ellos frente a un comercio de la localidad, decidió confrontarlos.

La pelea quedó registrada y derivó en graves consecuencias para la víctima

El enfrentamiento ocurrió en la vía pública y quedó registrado por una cámara de vigilancia ubicada en la zona. En las imágenes se observa que el primer golpe fue efectuado por Teves. Luego de ese movimiento, los hermanos Daneri reaccionaron y comenzaron a atacarlo entre ambos. Walter intentó defenderse, pero la diferencia de fuerzas hizo que la pelea resultara demasiado para él.

Según el testimonio del abogado de la familia, Abelardo Tavira, los hermanos habrían utilizado expresiones provocadoras para hostigar a Teves, entre ellas: “Te hiciste el poronga y te tuviste que comer los mocos” y “prendé la cámara que va a haber una pelea”.

Durante el enfrentamiento, Teves recibió un fuerte impacto en la zona del rostro que provocó su caída al suelo. Una vez en esa posición, habría sido atacado con varias patadas en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza, lesiones que derivaron en un daño neurológico irreversible.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada a un centro de salud y permaneció internada en distintos hospitales durante un período de 651 días, hasta que finalmente falleció el 3 de enero de 2026. El último adiós por parte de sus seres queridos se realizó el día 10, mediante un cortejo fúnebre que concluyó en el cementerio Parque Eterno, ubicado en el barrio Don Orione, dentro del partido bonaerense de Almirante Brown.

Una condena vergonzosa

Finalmente, Hugo Daneri fue declarado responsable por los magistrados Luis Miguel Gabián, Marcelo Dellature y María Fernanda Anaya por el delito de homicidio preterintencional agravado por la intervención de un menor de edad.

La figura penal aplicada resultó considerablemente más leve que la planteada por la fiscal del debate, Viviana Giorgi, quien había pedido una condena de 14 años de prisión al considerar que correspondía acusarlo por homicidio simple con dolo eventual agravado. En tanto, el hermano menor de los Daneri deberá afrontar su propio proceso ante un Tribunal de Menores, pese a que actualmente ya alcanzó la mayoría de edad.

“Esto es lo que vale quitarle la vida a mi hermano en este país. Tres años y unos meses, eso vale. Una vergüenza la Justicia que tenemos”, manifestó Rocío, hermana de la víctima, a través de una publicación en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el abogado Abelardo Tavira y su socia Silvia Medina habían solicitado que el acusado recibiera una condena por la misma figura penal y, como alternativa, habían planteado una pena de ocho años de prisión por el delito de homicidio preterintencional. La familia de la víctima confirmó que no recurrirá la decisión judicial, con el objetivo de evitar extender nuevamente el proceso.

Mientras tanto, Daneri continuará cumpliendo la medida de prisión domiciliaria en su vivienda hasta que la sentencia quede firme. Sus representantes legales, en cambio, evalúan presentar una apelación contra el fallo.

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