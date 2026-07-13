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13 de julio de 2026 - 15:30
País.

Caso Skanska: condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión

Julio De Vido y José López fueron condenados por el escándalo Skanska. También fueron condenados empresarios y otros involucrados.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Caso Skanska: condenaron a Julio De Vido y José López acinco años de prisión

Caso Skanska: condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión

El Tribunal Oral Federal 4 condenó a Julio De Vido y a José López a cinco años de prisión por el caso Skanska, uno de los primeros escándalos de corrupción vinculados con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La causa investigó irregularidades en la adjudicación de obras para ampliar gasoductos en beneficio de la empresa sueca.

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Los jueces determinaron que De Vido, exministro de Planificación Federal, reciba una pena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua por el delito de cohecho pasivo, en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de coautor.

Con este veredicto, De Vido sumó su quinta condena por hechos de corrupción. Se agrega a las penas de cuatro años por la compra de los denominados Trenes Chatarra, cuatro años por sobreprecios en la importación de GNL, tres años en suspenso por la causa conocida como Casa Odebrecht y cuatro años por la Tragedia de Once.

Caso Skanska: condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión

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Esta última condena fue confirmada por la Corte Suprema y actualmente el exfuncionario cumple arresto domiciliario en su vivienda de Zárate.

La condena a José López y otros exfuncionarios

El exsecretario de Obras Públicas José López también fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua, por cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta, en carácter de coautor. El exgerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, recibió una pena de cinco años de prisión como responsable de los mismos delitos.

Durante sus alegatos, los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset sostuvieron que De Vido, López y Ulloa actuaron de manera conjunta y coordinada para direccionar licitaciones en favor de la empresa constructora. Según la acusación, utilizaron concursos privados sin justificación y permitieron que se concretara la maniobra fraudulenta.

Las penas contra los directivos de Skanska

Los directivos y gerentes de Skanska Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate fueron condenados a cuatro años de prisión.

El tribunal los consideró responsables de cohecho activo, en calidad de coautores, en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, como partícipes necesarios.

Héctor Osvaldo Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Juan Gerlero, Roberto Antonio Zareba, Alfredo Greco y Adrián López recibieron penas de tres años de prisión por los mismos delitos. Durante ese período deberán fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

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Ordenaron decomisar más de 48 millones de pesos

El tribunal también ordenó el decomiso de $34.594.947,34, considerado producto del delito de administración fraudulenta contra la administración pública nacional. Además, dispuso el decomiso de otros $14.017.588,69 provenientes del delito de cohecho. Los montos deberán ser actualizados al momento de ejecutarse la sentencia.

Un juicio de 47 audiencias

El juicio por el caso Skanska comenzó en abril de 2024 y se extendió durante 47 audiencias. Durante el proceso declararon 78 testigos y se presentaron las pruebas y los alegatos de las partes. El Tribunal Oral Federal 4 estuvo integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez.

El veredicto fue aprobado por mayoría con los votos de Gorini y Costabel. López Iñiguez se pronunció en disidencia respecto de la calificación legal y el monto de las penas. Los fundamentos completos de la sentencia serán publicados el 22 de septiembre de 2026, a las 13.30.

El origen del caso Skanska

La investigación buscó determinar si existió un esquema de pago de sobornos a funcionarios públicos para orientar hacia Skanska la adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur. El expediente comenzó en 2006, bajo la instrucción del juez Ariel Lijo y con la intervención del fiscal Carlos Stornelli.

A partir de una extracción de testimonios de esta causa se inició posteriormente otra investigación vinculada con Odebrecht, en la que se analizaron otros contratos para realizar obras en los mismos gasoductos.

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