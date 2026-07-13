Los veteranos de Malvinas bajaron un importante mensaje por el cruce Argentina-Inglaterra

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra , los veteranos de Malvinas difundieron un sentido comunicado: “El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido” . Además, llamaron a alentar a la Selección sin odio ni expresiones xenófobas.

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La Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas “2 de Abril” difundió este lunes un mensaje dirigido a la sociedad argentina, los medios de comunicación y los hinchas, ante la expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra.

En el documento, los veteranos remarcaron que el encuentro debe ser entendido exclusivamente como una competencia deportiva y no como una revancha por el conflicto bélico de 1982.

“El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido” , fue el mensaje central expresado en la previa del cruce que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

Separar el fútbol de la causa Malvinas

La organización reconoció que el partido adquiere una relevancia particular por el vínculo histórico entre ambos países y por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Sin embargo, consideró fundamental establecer una diferencia clara entre la pasión que despierta el fútbol y una causa nacional que mantiene viva la memoria de los 649 argentinos fallecidos durante el conflicto de 1982.

“El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica”, sostuvo la Federación en su comunicado.

Los veteranos señalaron que el reclamo de soberanía debe continuar desarrollándose de manera pacífica, mediante la diplomacia, la verdad histórica y los organismos internacionales, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional.

Un llamado contra el odio y la xenofobia

Desde la Federación pidieron que la consigna “Malvinas Argentinas” esté presente en las tribunas como una expresión de memoria y soberanía, pero sin caer en discursos de odio ni actitudes xenófobas contra el pueblo inglés.

También solicitaron a los comunicadores, a la sociedad y a quienes acompañen a la Selección que mantengan el respeto por quienes dieron su vida por la Patria.

La entidad propuso que el fútbol funcione como un puente para mantener vigente la causa Malvinas y recordar ante el mundo que el reclamo argentino continúa siendo pacífico e irrenunciable.

“La memoria permanece intacta”

En el cierre del documento, los veteranos destacaron que la ilusión deportiva y la defensa de la soberanía pueden convivir sin transformar un partido de fútbol en una confrontación política o bélica.

“La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica”, concluyeron.