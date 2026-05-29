El ex combatiente de Malvinas junto a su madre y la carta

Un excombatiente de la Guerra de Malvinas logró recuperar una carta que había escrito a su madre durante el conflicto bélico de 1982, en una historia que conmovió a miles de personas y se viralizó rápidamente en redes sociales.

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La misiva, cargada de valor histórico y emocional, había permanecido desaparecida durante más de cuatro décadas luego de haber sido sustraída mediante un engaño.

Embed - Un excombatiente de Malvinas recuperó una carta que le escribió a su madre durante la guerra

Con el paso del tiempo, el documento terminó apareciendo publicado en una subasta online, donde era ofrecido sin el consentimiento de su autor.

Al tomar conocimiento de la situación, el veterano de guerra inició distintas gestiones para poder recuperarla y finalmente logró volver a tener en sus manos la carta que escribió en plena Guerra de Malvinas.

En el texto, el excombatiente relataba parte de lo que atravesaba durante el conflicto y expresaba sus sentimientos hacia su familia.

Un momento cargado de emoción

La recuperación de la carta estuvo marcada por una fuerte carga emocional. Según trascendió, el excombatiente aseguró que al volver a verla lo primero que hizo fue sentir nuevamente su olor, reviviendo el momento exacto en el que la escribió décadas atrás.

El episodio generó una profunda repercusión por el significado afectivo del documento y por lo que representa para la memoria de quienes participaron de la guerra.

El recuerdo quedará en manos de su madre

La carta será ahora conservada por la madre del veterano, una mujer de 93 años que finalmente podrá tener en sus manos el mensaje que permaneció perdido durante más de 40 años.

La historia volvió a poner en agenda las experiencias personales de los excombatientes de Malvinas, muchas de ellas atravesadas por el recuerdo, la memoria y las huellas que dejó el conflicto bélico.