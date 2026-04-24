Javier Milei por las Islas Malvinas: "Estamos haciendo avances que nunca se hicieron"

Javier Milei afirmó que su Gobierno está logrando “ avances como nunca se han hecho ” respecto al reclamo de soberanía argentina en las Islas Malvinas , aunque admitió que “no depende solo de nosotros”. En ese sentido, sostuvo: “Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina" .

Política. Aseguran que Estados Unidos cambiaría su apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas

En esa línea, continuó: "La soberanía no se negocia , pero hay que hacerlo de manera criteriosa , hay que hacerlo con cerebro . Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘ Cerebro frío al servicio de corazón caliente ’”.

Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. pic.twitter.com/qv7cwxFATt

Y sumó: “No hay foro en que no hagamos el reclamo , estamos consiguiendo apoyos nunca vistos , como Chile . Tanto con ( Diana ) Mondino , como con ( Gerardo ) Werthein y ahora con ( Pablo ) Quirno , es un tema que nosotros lo vivimos tirando arriba de todas las mesas ”.

Contexto internacional y tensiones diplomáticas por el Atlántico Sur

Las declaraciones de Javier Milei adquieren particular relevancia tras la información publicada hoy por Reuters, que da cuenta de un documento interno que circula en los niveles más altos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Según ese reporte, se analizan posibles medidas de respuesta impulsadas por la administración de Donald Trump contra países aliados de la OTAN que se negaron a respaldar las operaciones militares en Medio Oriente.

Dentro de ese conjunto de posibles acciones se incluye la revisión del apoyo diplomático de Estados Unidos a los reclamos europeos sobre lo que el documento denomina “posesiones imperiales”, con referencia directa a las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur, actualmente bajo control del Reino Unido pero reclamadas por Argentina.

Javier Milei y Donald Trump.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos sostiene en su página oficial que dichos territorios permanecen bajo administración británica, aunque al mismo tiempo reconoce la postura de reclamo de soberanía por parte de Argentina.

Hasta el momento, esa ha sido la posición oficial sostenida por Washington. No obstante, la filtración de un correo interno del Departamento de Defensa de Estados Unidos plantea la posibilidad de que ese enfoque sea revisado como una herramienta de presión hacia Londres, en un contexto en el que la relación entre Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer evidencia diferencias puntuales.

En ese marco, Trump llegó a describir a Starmer como “cobarde” por no adherir al operativo militar contra Irán, de acuerdo con lo informado por The Independent.

El Presidente ratificó el reclamo sobre la soberanía argentina de las Islas.

La reacción de Reino Unido y la OTAN

La repercusión en la prensa del Reino Unido fue inmediata. Medios como The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian abordaron el tema con coberturas destacadas y análisis en sus primeras planas.

En particular, The Telegraph interpretó la filtración como una señal de que Washington evalúa la posibilidad de “sancionar” a los aliados de la OTAN que muestran reticencias, y remarcó que una eventual revisión del apoyo estadounidense a la posición británica sobre las Islas Malvinas implicaría un cambio significativo en la histórica relación entre ambos países.

Por su parte, Daily Mail agregó que el documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos también contempla la eventual exclusión de España de la OTAN, luego de la decisión del presidente Pedro Sánchez de impedir el uso de bases militares y del espacio aéreo español para eventuales operaciones contra Irán.

En las últimas horas, según Reuters, se conoció que Estados Unidos evalúa revisar su apoyo a Gran Bretaña.

The Sun citó al almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante el conflicto de 1982, quien afirmó que Donald Trump “no comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas”. La guerra de aquel año dejó un saldo estimado de 650 militares argentinos y 255 británicos fallecidos.

En paralelo, la relación entre el presidente argentino Javier Milei y Donald Trump se perfila como un telón de fondo en este contexto. En esa misma línea, el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Seguridad Internacional y Control de Armamentos, Thomas G. DiNanno, estuvo esta semana en Argentina y destacó el “compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán”.

El funcionario también comunicó que Estados Unidos incrementará el apoyo en materia de provisión de equipamiento militar, capacidades de ciberdefensa y programas de entrenamiento para las fuerzas de seguridad.

Javier Milei habló sobre las Malvinas.

En paralelo, la oficina del primer ministro británico Keir Starmer afirmó en las últimas horas que la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas “no se encuentra en discusión”, según informó la agencia EFE.

“El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente”, señaló un vocero del gobierno. Además, añadió que “las islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar, y siempre nos hemos posicionado junto a ese derecho de los isleños a su autodeterminación”.

Ese último aspecto hace referencia al referéndum realizado en las islas en 2013, donde cerca del 98% de los participantes votó a favor de continuar bajo soberanía del Reino Unido. La consulta fue rechazada por Argentina, que mantiene su reclamo sobre ese territorio ubicado a unos 500 kilómetros de su litoral continental.

El Presidente ratificó el reclamo sobre la soberanía argentina de las Islas.

En paralelo, el vínculo entre el Reino Unido y Estados Unidos atraviesa un momento de fuerte tensión, luego de que Keir Starmer reiterara en varias oportunidades que no está dispuesto a “dejarse arrastrar a la guerra” contra Irán. Además, advirtió que limitaría el uso de bases británicas en Inglaterra y el océano Índico por parte de la aviación estadounidense exclusivamente a fines defensivos.

Esa posición ha generado fuertes cuestionamientos por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien sostiene que el dirigente laborista no ha cumplido con las expectativas propias de un socio estratégico.

En las últimas horas, según Reuters, se conoció que Estados Unidos evalúa revisar su apoyo a Gran Bretaña.

Además, Trump ha sumado críticas dirigidas a Keir Starmer por distintas decisiones de política interna, entre ellas la gestión migratoria —al considerar que el Reino Unido mantiene controles demasiado permisivos— y la política energética, donde ha expresado su desacuerdo con la suspensión de nuevas exploraciones de petróleo en el mar del Norte impulsada por el gobierno británico.