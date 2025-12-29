Javier Milei ratificó que la soberanía de las Islas Malvinas "no está en discusión"

Javier Milei dijo en un diario británico que la soberanía sobre las Malvinas “no es negociable”.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado el pasado viernes, un hecho que el presidente Javier Milei calificó como “un hito histórico” para su gestión, este lunes se difundieron sus declaraciones a un reconocido medio británico, donde reafirmó que la soberanía argentina sobre las Malvinas “no es negociable”.

El mandatario también confirmó que viajará a Londres en 2026 y adelantó el enfoque que adoptará para intentar recuperar el territorio perdido durante el conflicto bélico ocurrido entre abril y junio de 1982.

Al comienzo de la entrevista, realizada en su oficina dentro de la Casa de Gobierno , Milei hizo un balance de casi dos años de administración. En diálogo con The Telegraph , resaltó la eliminación de un déficit fiscal que se prolongaba por más de un siglo , la reducción del gasto público en un 30% y la merma a la mitad de la cantidad de ministerios . Según el mandatario, estas medidas contribuyeron a controlar la inflación , que descendió al 2,5% mensual tras haber superado el 25% antes de su llegada al Ejecutivo.

Javier Milei dijo en un diario británico que la soberanía sobre las Malvinas no es negociable.

En otro fragmento de la entrevista, Milei destacó que su gestión funciona con un modelo de dirección horizontal , en el que “se establecen los objetivos” y los ministros se encargan de ejecutar las acciones necesarias para alcanzarlas. Al respecto, afirmó: “Cada vez estoy más convencido de que somos el mejor gobierno de la historia”.

El proceso de reformas económicas llevado adelante por su administración también implicó impactos sociales significativos. El propio mandatario admitió que muchos argentinos perdieron sus empleos y que numerosas pequeñas empresas debieron cerrar, principalmente debido a la reducción de subsidios y la liberalización del comercio. Las primeras semanas de su mandato estuvieron atravesadas por protestas ciudadanas y episodios de intervención policial.

Modelo de gobierno y repercusiones sociales

En el ámbito internacional, el presidente defendió la reorientación de la política exterior argentina hacia los países occidentales tradicionales.

Destacó su vínculo directo con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que su objetivo es fortalecer los lazos con Washington. Milei elogió a Trump por “haber puesto fin a nueve guerras” y sostuvo que ambos coinciden en que “el enemigo es el socialismo”.

Javier Milei expresó su voluntad de reforzar el vínculo con su par estadounidense, Donald Trump.

En cuanto a la región, Milei expresó su apoyo a posibles acciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y, si la versión cubana llegara a su fin, el mundo también sería un lugar mejor”, afirmó durante la entrevista publicada por The Telegraph.

Política exterior y postura internacional

Respecto a la situación de las islas Malvinas, Milei confirmó que ya se comenzaron diálogos para levantar la restricción británica a la venta de armas a Argentina, medida que se mantiene desde el conflicto de 1982. No obstante, subrayó que la soberanía argentina sobre el archipiélago “no es negociable” y aclaró que su intención es recuperar el territorio únicamente por vías diplomáticas y con la aprobación de los habitantes de las islas.

El mandatario aseguró que continuará buscando la restitución del territorio argentino por la vía diplomática en acuerdo que incluya a los isleños.

En relación con las relaciones con el Reino Unido, Milei anunció que proyecta una visita oficial a Londres en 2026, convirtiéndose en el primer presidente argentino en casi 30 años en concretar un viaje de este tipo —el último fue Carlos Menem en 1998. En este marco, expresó su admiración por la cultura británica, su cercanía con personalidades como Mick Jagger y su aprecio por bandas icónicas como The Beatles y The Rolling Stones.

En el ámbito de la política europea, Milei resaltó su cercanía ideológica con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien valoró por su enfoque frente al fenómeno migratorio en el continente. Según el mandatario, cuando la inmigración carece de integración cultural, “ya no es inmigración, es invasión”.

Javier Milei y Giorgia Meloni.

Visión liberal y reformas internas

En cuanto a la política doméstica, el presidente volvió a reprochar los elevados impuestos y la intervención estatal en la economía. “Si quiero ser más libre, el Estado equivale a una pérdida de libertad, por lo que tengo que intentar quitarlo de en medio”, declaró Milei en la entrevista publicada por The Telegraph.

Durante toda la charla, el jefe de Estado defendió la orientación liberal de su gestión y reiteró su convicción de que Argentina avanza hacia una etapa de mayor apertura económica, alineamiento con Occidente y fortalecimiento de las libertades individuales.