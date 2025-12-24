miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 15:38
Mensaje.

Javier Milei y las fiestas: "Feliz Navidad en libertad y abróchense los cinturones"

El presidente Javier Milei dio un mensaje a horas de la Nochebuena y de la llegada de la Navidad con un video donde habló de su gestión.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Javier Milei y el mensaje de Navidad

Javier Milei y el mensaje de Navidad

“Feliz Navidad en Libertad. ¡Viva la Libertad, carajo!”, posteó Javier Milei en las redes sociales, más un video de 86 segundos en el que alternó un tono festivo con la advertencia de los grandes desafíos que vienen: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.

“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino, bajando el gasto y bajando impuestos”, afirmó el Presidente.

Javier Milei y otros temas

También Milei destacó su política exterior y seguridad interna: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos”, indicó y agregó la importancia de evitar los piquetes: “Recuerden que teníamos nueve mil piquetes por año, hoy es cero”.

“Por eso presentamos con la doctora (Patricia) Bullrich estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia. Fuimos contra los narcotraficantes, reequipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”.

Sobre las reformas políticas, el Presidente defendió la implementación de la Boleta Única Papel: “Ningún gobierno, siendo oficialista, quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”, dijo en el posteo.

El Gobierno quiere evitar la volatilidad cambiaria para sostener la desinflación.
Javier Milei&nbsp;

Javier Milei

Milei y el futuro político

“¡A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país! El país entero, de La Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria”, subrayó sobre el futuro electoral del país y sobre todo de La Libertad Avanza.

“Con este Congreso, no tengan dudas que vamos a ir hasta el hueso hasta hacer la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”, y dejó su saludo final. “Que Dios los bendiga a todos. Que la fuerza del cielo los acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo!”.

