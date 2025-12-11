Javier Milei volvió de Oslo y firmó la reforma laboral que irá próximamente al Congreso

El presidente Javier Milei regresó este jueves de su breve viaje a Noruega, donde no logró reunirse con María Corina Machado debido a ajustes en la agenda. Minutos después de aterrizar en Aeroparque , firmó la Reforma Laboral que le entregó su jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y que se enviará al Congreso en las próximas horas.

El mandatario dejó Oslo al concluir la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz y llegó a Argentina pasada las 8 de la mañana. Las autoridades legislativas lo aguardaban para comenzar el análisis de varias de las iniciativas del Consejo de Mayo , que aunque ya habían sido anunciadas, todavía requerían la firma del jefe de Estado.

Entre los temas previstos para debatirse en las próximas sesiones extraordinarias se encontraban el Presupuesto 2026 , el Principio de Inocencia Fiscal , el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria , el nuevo Código Penal y la Ley de Glaciares , todos ya listos para su tratamiento.

En cambio, la ley que introduce modificaciones en algunos aspectos del sistema laboral se completó recién mientras Milei se encontraba en el extranjero, debido a que hasta último momento existían secciones del texto que generaban controversia.

El debate se centró principalmente en la inclusión o exclusión de un apartado relacionado con la limitación de las cuotas solidarias, un punto rechazado por los sindicatos porque impactaba directamente en la forma en que se financian los gremios.

El Senado espera el envío de la iniciativa.

En particular, el gobierno libertario proponía reformar el sistema vigente que obliga a descontar de manera automática a todos los trabajadores de un sector, independientemente de si están afiliados o no, un monto previamente acordado con los empleadores dentro de los convenios colectivos de trabajo.

La intención de las autoridades era que este aporte dependiera del consentimiento explícito de cada empleado; sin embargo, se decidió eliminar esta disposición para evitar roces con la dirigencia sindical.

A pesar de ello, se incorporó una precisión: el pago de las cuotas de afiliación, que hasta ahora las empresas retenían obligatoriamente para transferir al sindicato, pasará a ser voluntario, “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”.

Reforma laboral como prioridad del Gobierno

Por otro lado, Milei debe rubricar también varios proyectos surgidos del Consejo de Mayo, relacionados con la apertura al comercio internacional y la optimización del gasto público. No obstante, estos asuntos no forman parte de la agenda de discusión de las sesiones extraordinarias, por lo que no representan una prioridad inmediata para la Casa Rosada.

La reforma fue elaborada en conjunto con el Consejo de Mayo.

En cambio, el Gobierno sí otorga relevancia a la aprobación en el Senado de la reforma laboral, y por ello designó a tres funcionarios como portavoces oficiales encargados de defender la iniciativa.

Los representantes elegidos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña; y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

Los miembros del Gabinete que participaron activamente en la elaboración de la medida podrían ser citados por la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, instancia que debe analizar el proyecto antes de que llegue al recinto para su votación.

Sturzenegger es uno de los funcionarios designados para defender la reforma laboral.

Esta comisión aún no se conformó, debido a la renovación legislativa que alteró la representación de cada fuerza política en el Congreso, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, busca ocupar la presidencia del organismo.

En efecto, la exministra de Seguridad fue una de las principales promotoras de la reforma y, incluso antes de que el texto estuviera finalizado, solicitó que ingresara por el Senado con el objetivo de iniciar su mandato parlamentario asegurando como primera meta la aprobación de la norma.

Coordinación con gobernadores y tratamiento del Presupuesto

De manera simultánea, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con sus encuentros con gobernadores con el objetivo de asegurar el respaldo necesario para los distintos proyectos que se debatirán a lo largo del verano.

Este miércoles por la tarde recibió en la Casa Rosada a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, quienes mostraron especial interés en la ley de Glaciares.

Diego Santilli Diego Santilli, ministro del Interior.

En relación a este tema, los mandatarios mantuvieron un diálogo durante la reunión, en la que también participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal.

Según informaron fuentes del Poder Ejecutivo, durante el encuentro también se abordó el Presupuesto 2026, otra de las prioridades del presidente Milei, que será debatido en la Cámara de Diputados. Se espera que la comisión correspondiente emita un dictamen la próxima semana para que luego pueda ser sometido a votación en los días siguientes.

Además, este jueves, Adorni y Santilli recibirían al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los dirigentes peronistas que se distanciaron de Unión por la Patria en la Cámara Baja y que evaluaban conformar un interbloque federal.