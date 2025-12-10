miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 17:20
Política.

Javier Milei suspendió su agenda en Noruega tras la ceremonia del Nobel de la Paz y vuelve al país

El Presidente asistió a la ceremonia donde se premió a la hija de María Corina Machado, pero finalmente no se reunirá con el rey ni con el primer ministro de Noruega.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina. &nbsp;

Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina.

 

El presidente Javier Milei decidió finalmente cancelar su agenda en Noruega y regresar al país tras asistir a la ceremonia en la que se entregó el Premio Nobel de la Paz a la hija de María Corina Machado. La activista venezolana se espera que llegue a Oslo en las próximas horas, luego de salir de Venezuela, donde se encontraba oculta.

Lee además
Javier Milei viaja a Oslo
Viaje.

Javier Milei viaja a Oslo para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado
El Gobierno emite hoy el primer bono en dólares de la era Milei.
Economía.

Hoy se emite el primer bono en dólares de la era Milei: el dato clave al que apuntan los analistas

La propia líder venezolana había extendido una invitación formal al mandatario argentino para integrarse a la delegación latinoamericana, que incluyó a los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y al referente Edmundo González Urrutia.

El presidente Javier Milei canceló su agenda y retornará a la Argentina tras asistir a la ceremonia de Premio Nobel de la Paz.

Cambios en la agenda oficial y reuniones canceladas

En ese marco, luego de su participación en la ceremonia, el presidente argentino Javier Milei finalmente no se reunirá con el Rey Harald V de Noruega ni con el primer ministro Jonas Gahr Støre, encuentros que estaban programados para después del acto matutino.

Estos encuentros con las autoridades noruegas tenían como objetivo fortalecer los lazos políticos y comerciales con el país escandinavo.

Del mismo modo, se había especulado sobre un posible encuentro entre Milei, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, pero esta posibilidad se descartó rápidamente, ya que la líder venezolana no asistió a la ceremonia de entrega del premio.

Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, pronuncia un discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz.

No obstante, dado que Machado se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras el endurecimiento de las órdenes de detención por parte del régimen venezolano contra integrantes de su movimiento político, no estaba claro en qué momento arribaría a Oslo.

La salida clandestina de Machado y su viaje a Oslo

Según los últimos reportes, la líder opositora venezolana logró abandonar Venezuela a bordo de un barco con destino a Curazao, de acuerdo con fuentes estadounidenses. La operación fue organizada con suma cautela, y los detalles de su salida solo se hicieron públicos una vez que la dirigente había dejado el territorio venezolano.

El equipo cercano a María Corina Machado decidió mantener en reserva su traslado hasta que se concretara, priorizando la seguridad de la dirigente frente a posibles riesgos. Ahora se confirmó que ya se encuentra en ruta hacia Oslo y que en las próximas horas podría arribar al país escandinavo.

Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega.

En una conversación telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado expresó: “Bueno, en persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que empecemos porque tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión”.

Y siguió: “Estimado Jørgen, ante todo, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo“, confirmó la líder opositora.

El Presidente estuvo presente en la entrega del galardón que recibió la hija de María Corina Machado.

Alineado políticamente con el republicano Donald Trump, Milei fortalece su postura de rechazo hacia Nicolás Maduro, quien enfrenta la presión de Estados Unidos para forzar su salida del poder.

Javier Milei, postura internacional y retorno a la agenda nacional

Recientemente, el embajador Diego Emilio Sadofschi, en representación del gobierno libertario, solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) una “acción inmediata” en Venezuela y pidió que se cumplan las órdenes de arresto emitidas contra el mandatario chavista y Diosdado Cabello.

En medio de este contexto, el presidente argentino regresa al país, que espera la llegada de las reformas estructurales para su discusión en el Congreso de la Nación durante las sesiones extraordinarias convocadas desde el 10 hasta el 30 de diciembre.

Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina.

Durante estas reuniones, el mandatario buscará obtener la aprobación de iniciativas clave para el Poder Ejecutivo, como el Presupuesto 2026 y el conjunto de leyes de segunda generación que fueron diseñadas para el tramo final de su gestión de cara a 2027.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei viaja a Oslo para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Hoy se emite el primer bono en dólares de la era Milei: el dato clave al que apuntan los analistas

Las promesas de Javier Milei: qué cumplió, qué avanza y qué está pendiente a dos años de su asunción

El Consejo de Mayo presentó su informe y avanza la reforma laboral que irá al Congreso

El Gobierno presentará hoy las reformas en el Congreso y llamó a sesiones extraordinarias

Lo que se lee ahora
Legislatura de Jujuy. video
Política.

Asumieron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo quedó conformada la Legislatura

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Voucher educativo diciembre 2025.
Educación.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Voucher Educativo en diciembre 2025?

Foto ilustrativa.
Legislatura.

Modificaron la Ley de Deudores Alimentarios en Jujuy: qué restricciones aplicarán a los morosos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel