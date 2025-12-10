Javier Milei suspendió su agenda en Noruega tras la ceremonia del Nobel de la Paz y vuelve al país

Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina.

El presidente Javier Milei decidió finalmente cancelar su agenda en Noruega y regresar al país tras asistir a la ceremonia en la que se entregó el Premio Nobel de la Paz a la hija de María Corina Machado . La activista venezolana se espera que llegue a Oslo en las próximas horas, luego de salir de Venezuela , donde se encontraba oculta .

La propia líder venezolana había extendido una invitación formal al mandatario argentino para integrarse a la delegación latinoamericana , que incluyó a los presidentes de Ecuador , Daniel Noboa ; de Paraguay , Santiago Peña ; de Panamá , José Raúl Mulino Quintero , y al referente Edmundo González Urrutia .

En ese marco, luego de su participación en la ceremonia , el presidente argentino Javier Milei finalmente no se reunirá con el Rey Harald V de Noruega ni con el primer ministro Jonas Gahr Støre , encuentros que estaban programados para después del acto matutino .

Estos encuentros con las autoridades noruegas tenían como objetivo fortalecer los lazos políticos y comerciales con el país escandinavo .

Del mismo modo, se había especulado sobre un posible encuentro entre Milei, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, pero esta posibilidad se descartó rápidamente, ya que la líder venezolana no asistió a la ceremonia de entrega del premio.

Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, pronuncia un discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz.

No obstante, dado que Machado se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras el endurecimiento de las órdenes de detención por parte del régimen venezolano contra integrantes de su movimiento político, no estaba claro en qué momento arribaría a Oslo.

La salida clandestina de Machado y su viaje a Oslo

Según los últimos reportes, la líder opositora venezolana logró abandonar Venezuela a bordo de un barco con destino a Curazao, de acuerdo con fuentes estadounidenses. La operación fue organizada con suma cautela, y los detalles de su salida solo se hicieron públicos una vez que la dirigente había dejado el territorio venezolano.

El equipo cercano a María Corina Machado decidió mantener en reserva su traslado hasta que se concretara, priorizando la seguridad de la dirigente frente a posibles riesgos. Ahora se confirmó que ya se encuentra en ruta hacia Oslo y que en las próximas horas podría arribar al país escandinavo.

En una conversación telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado expresó: “Bueno, en persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que empecemos porque tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión”.

Y siguió: “Estimado Jørgen, ante todo, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo“, confirmó la líder opositora.

Alineado políticamente con el republicano Donald Trump, Milei fortalece su postura de rechazo hacia Nicolás Maduro, quien enfrenta la presión de Estados Unidos para forzar su salida del poder.

Javier Milei, postura internacional y retorno a la agenda nacional

Recientemente, el embajador Diego Emilio Sadofschi, en representación del gobierno libertario, solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) una “acción inmediata” en Venezuela y pidió que se cumplan las órdenes de arresto emitidas contra el mandatario chavista y Diosdado Cabello.

En medio de este contexto, el presidente argentino regresa al país, que espera la llegada de las reformas estructurales para su discusión en el Congreso de la Nación durante las sesiones extraordinarias convocadas desde el 10 hasta el 30 de diciembre.

Durante estas reuniones, el mandatario buscará obtener la aprobación de iniciativas clave para el Poder Ejecutivo, como el Presupuesto 2026 y el conjunto de leyes de segunda generación que fueron diseñadas para el tramo final de su gestión de cara a 2027.