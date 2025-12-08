lunes 08 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de diciembre de 2025 - 09:00
Viaje.

Javier Milei viaja a Oslo para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Javier Milei viaja a Oslo para el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado y reafirmar su postura contra Maduro.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Javier Milei viaja a Oslo

Javier Milei viaja a Oslo

El presidente Javier Milei partirá este lunes rumbo a Oslo, Noruega, para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado. La asistencia del mandatario argentino confirma su alineamiento internacional y su postura crítica frente al régimen de Nicolás Maduro.

Lee además
Adelantaron el acto de los F-16.
Política.

Se adelantó el acto de los aviones F-16: Javier Milei viaja mañana a Córdoba
Javier Milei elogió a Luis Caputo tras el anuncio del regreso al mercado internacional de deuda.
Economía.

El elogio de Javier Milei a Luis Caputo tras el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda

Según fuentes oficiales, Milei viajará acompañado únicamente por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La comitiva arribará el martes a la capital noruega y tendrá parte del día libre, ya que la ceremonia oficial está programada para el miércoles 10 de diciembre.

Una ceremonia con presencia regional e internacional

En el evento también estarán presentes los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino Quintero; y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, reconocido por la oposición y la comunidad internacional pese a no haber podido asumir por el fraude denunciado en su país.

Además, asistirán figuras de la resistencia venezolana, como la abogada Adriana Flores Márquez, ex jefa de campaña de Machado y referente del Comando Venezuela en la Argentina. Durante la jornada se realizarán diversas actividades en el Centro Nobel de la Paz y la Plaza del Ayuntamiento de Oslo, donde se exhibirán videos sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el chavismo.

Javier Milei se bajó de la cumbre del G20 en una muestra de apoyo al boicot impulsado por Donald Trump.
Javier Milei a Noruega

Javier Milei a Noruega

La programación incluye la tradicional Marcha de las Antorchas, organizada este año por The Norwegian Venezuelan Justice Alliance, en reclamo de democracia y libertad en Venezuela. La movilización partirá a las 17:30 y concluirá frente al Parlamento de Noruega con un acto de cierre.

Artistas, referentes culturales y presencia diplomática

Dentro del Centro Nobel, la organización prevé presentaciones de artistas venezolanos como la pianista Gabriela Montero y el cantante Danny Ocean. El premio será entregado por los responsables de la fundación, acompañados por los mandatarios latinoamericanos presentes, incluido Milei.

Entre el público se destaca la presencia de la congresista estadounidense María Elvira Salazar y la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo. Por parte del Gobierno argentino, también estará Gabriel Volpi, encargado de negocios en Venezuela.

Tensión creciente por la situación en Venezuela

La ceremonia llega en un contexto de fuerte tensión internacional. La oposición venezolana denunció recientemente la muerte del ex gobernador Alfredo Díaz, quien permanecía detenido en El Helicoide, sede del SEBIN. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia responsabilizaron directamente a la dictadura de Maduro por su fallecimiento.

Estados Unidos, por su parte, acusó al chavismo de ser responsable de la muerte de Díaz y señaló que se trata de “otro recordatorio de la naturaleza criminal del régimen”. La advertencia se da mientras Washington despliega fuerza militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se adelantó el acto de los aviones F-16: Javier Milei viaja mañana a Córdoba

El elogio de Javier Milei a Luis Caputo tras el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda

Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre

Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba y destacó su impacto en la seguridad y la defensa nacional

El Gobierno prepara una reforma electoral para 2026: PASO, BUP y financiamiento político

Lo que se lee ahora
El superpozo se sorteó anoche y salió en la modalidad Revancha.
Lotería.

Un apostador ganó $8.800 millones en el Quini 6: es el premio más grande en la historia del juego

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hoy ese celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María
Devoción.

Hoy se celebra el Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
Atención.

Feriado en San Salvador de Jujuy: cómo funcionan los servicios este lunes

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de todos
Tragedia.

Se le incendió su casa en Abra Pampa y perdió todo: necesita la ayuda de la comunidad

Boca quedó afuera ante Racing.
Fútbol.

La lista de futbolistas de Boca Juniors que se irán del club tras la eliminación

Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy
Cronograma.

Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel