Javier Milei viaja a Oslo para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

El presidente Javier Milei partirá este lunes rumbo a Oslo, Noruega , para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado. La asistencia del mandatario argentino confirma su alineamiento internacional y su postura crítica frente al régimen de Nicolás Maduro.

Según fuentes oficiales, Milei viajará acompañado únicamente por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . La comitiva arribará el martes a la capital noruega y tendrá parte del día libre, ya que la ceremonia oficial está programada para el miércoles 10 de diciembre.

En el evento también estarán presentes los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino Quintero ; y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, reconocido por la oposición y la comunidad internacional pese a no haber podido asumir por el fraude denunciado en su país.

Además, asistirán figuras de la resistencia venezolana, como la abogada Adriana Flores Márquez, ex jefa de campaña de Machado y referente del Comando Venezuela en la Argentina . Durante la jornada se realizarán diversas actividades en el Centro Nobel de la Paz y la Plaza del Ayuntamiento de Oslo, donde se exhibirán videos sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el chavismo.

La programación incluye la tradicional Marcha de las Antorchas, organizada este año por The Norwegian Venezuelan Justice Alliance, en reclamo de democracia y libertad en Venezuela. La movilización partirá a las 17:30 y concluirá frente al Parlamento de Noruega con un acto de cierre.

Artistas, referentes culturales y presencia diplomática

Dentro del Centro Nobel, la organización prevé presentaciones de artistas venezolanos como la pianista Gabriela Montero y el cantante Danny Ocean. El premio será entregado por los responsables de la fundación, acompañados por los mandatarios latinoamericanos presentes, incluido Milei.

Entre el público se destaca la presencia de la congresista estadounidense María Elvira Salazar y la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo. Por parte del Gobierno argentino, también estará Gabriel Volpi, encargado de negocios en Venezuela.

Tensión creciente por la situación en Venezuela

La ceremonia llega en un contexto de fuerte tensión internacional. La oposición venezolana denunció recientemente la muerte del ex gobernador Alfredo Díaz, quien permanecía detenido en El Helicoide, sede del SEBIN. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia responsabilizaron directamente a la dictadura de Maduro por su fallecimiento.

Estados Unidos, por su parte, acusó al chavismo de ser responsable de la muerte de Díaz y señaló que se trata de “otro recordatorio de la naturaleza criminal del régimen”. La advertencia se da mientras Washington despliega fuerza militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.