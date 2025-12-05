Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre

Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre . Durante ese período, el oficialismo buscará sancionar el Presupuesto 2026 e iniciar el tratamiento legislativo de un amplio paquete de reformas impulsadas por la Casa Rosada.

Política. El Gobierno postergará la negociación por los pliegos de la Corte para después de las sesiones extraordinarias

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien adelantó que la convocatoria incluirá la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral, la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares y una amplia reforma del Código Penal . El decreto se publicará el martes 9 de diciembre, en paralelo con una conferencia del Consejo de Mayo donde se presentarán los proyectos oficiales.

Presupuesto y negociaciones con gobernadores

La definición del Presupuesto 2026 quedará en manos de Milei, del ministro Luis Caputo y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El Gobierno evalúa cuánto margen fiscal ceder para garantizar apoyos legislativos, en especial de gobernadores aliados o con peso parlamentario. Funcionarios del Ejecutivo ya mantuvieron reuniones con 18 mandatarios provinciales para escuchar demandas y evaluar concesiones.

La Casa Rosada sostiene que este año debe aprobarse una nueva Ley de Leyes, luego de dos ejercicios consecutivos en los que se prorrogó el Presupuesto 2023 para cumplir con el objetivo de déficit cero. La aprobación es reclamada tanto por la oposición como por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Reforma laboral y cambios en la legislación vigente

Aunque el Gobierno quiso mantenerla en reserva, trascendieron detalles de la reforma laboral que se presentará el próximo martes. El proyecto propone eliminar “zonas grises” en la Ley de Contrato de Trabajo para limitar litigios y modificar criterios sobre indemnizaciones. Plantea, además, que sea el trabajador quien deba acreditar la existencia de un daño para reclamar mayores montos.

También se propone modificar el principio de ultraactividad para evitar la extensión automática de convenios vencidos e introducir la prelación, otorgando prioridad a acuerdos por empresa o por jurisdicción sobre los convenios generales de toda la actividad.

Reforma penal, tributaria y cambios ambientales

El borrador de reforma del Código Penal incluye más de 900 artículos destinados a endurecer penas en delitos graves como homicidio, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. La propuesta busca que el cumplimiento efectivo alcance al 82% de los delitos y eleva los mínimos de las penas según la gravedad del caso. Aunque se analizó incluir la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, finalmente no se incorporará.

La reforma tributaria prevé la creación de un “Súper IVA” que aumentaría la participación de las provincias en la recaudación, obligándolas a competir para atraer inversiones. A esto se suma la modificación de la Ley de Glaciares, permitiendo que cada provincia defina distancias habilitadas para la actividad minera, junto con cambios en la Ley de Promoción Minera y la Ley de Tierras para limitar compras por parte de capitales extranjeros.

El Gobierno anticipó que habrá un segundo llamado a sesiones extraordinarias entre enero y febrero, inmediatamente antes de la apertura oficial del período ordinario.