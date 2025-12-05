Bajo alerta amarilla toda la provincia: cómo va a estar el clima en Jujuy este fin de semana largo

La provincia de Jujuy atraviesa un fin de semana largo marcado por inestabilidad y lluvias de variada intensidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, todo el territorio jujeño se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas , una condición que se mantendrá desde este viernes 5 hasta el domingo 7 de diciembre.

Las advertencias alcanzan a departamentos como El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara , según indica el sistema oficial de alertas por área.

Las imágenes del SMN muestran para la provincia un escenario de alerta amarilla , que implica la presencia de tormentas capaces de generar intensidad moderada, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo .

Las tormentas están señaladas para distintos momentos del viernes, sábado y domingo, aunque la mayor parte del mapa se mantiene en nivel verde para otros fenómenos como viento, niebla, polvo o humo.

Viernes: comienzan las tormentas

Para este viernes 5 de diciembre, el pronóstico oficial anticipa:

Mañana : tormentas aisladas

Tarde : tormentas fuertes

Noche: nuevamente tormentas aisladas

Las probabilidades de precipitación se mantienen entre 40% y 70%, con una temperatura máxima de 28°C y vientos variables de hasta 12 km/h.

Sábado: mejora parcial, pero con lluvias por la noche

El sábado 6 de diciembre se espera un leve descenso térmico y un escenario algo más estable, aunque persistirán las precipitaciones:

Madrugada : chaparrones

Mañana : mayormente nublado

Tarde : mayormente nublado

Noche: tormentas aisladas

La temperatura máxima prevista es de 27°C y la mínima de 19°C. Las probabilidades de lluvia oscilan entre 0% y 40%, dependiendo del momento del día.

Domingo: continuidad de la inestabilidad

Si bien las imágenes no detallan por completo el domingo, el sistema de alertas muestra continuidad del verde para la mayoría de los fenómenos, pero mantiene la presencia general de tormentas en la provincia.

Se espera una jornada cálida, con una máxima de 28°C, y condiciones similares al resto del fin de semana: cielo mayormente nublado y posibilidad de chaparrones o tormentas.

Lunes: caluroso y agradable

El feriado del lunes 8 de diciembre se presentará inestable en la zona de San Salvador de Jujuy, con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C, mientras que el viento será leve por la mañana, casi calmo, y aumentará a 13–22 km/h hacia la tarde. En general, será una jornada húmeda y variable, con probabilidad de precipitaciones durante todo el día.

Recomendaciones ante el alerta amarilla

El SMN recuerda que ante este tipo de fenómeno es importante:

Evitar permanecer en zonas abiertas durante la actividad eléctrica.

No refugiarse bajo árboles.

Mantenerse informado por canales oficiales.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por ráfagas.

Un fin de semana largo marcado por la humedad y las tormentas

Aunque no se esperan fenómenos extremos, el fin de semana largo en Jujuy estará dominado por inestabilidad, humedad elevada y tormentas intermitentes. Las temperaturas se mantendrán templadas a cálidas, rondando entre los 19°C y los 28°C.

Las condiciones podrían variar con el correr de las horas, por lo que se recomienda a la población seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.