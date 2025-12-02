martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 08:34
Atención.

Sin alertas meteorológicas en Jujuy: qué anuncia el pronóstico y hasta cuándo llueve

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para provincia de Jujuy, sin embargo adviertieron hasta cuándo seguirá la lluvia.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
tormentas lluvia
Para el miércoles, en cambio, anuncian advertencia amarilla por tormentas para Yungas y Valles.

Qué dice el pronóstico para este martes 2 de diciembre: cómo seguirá el tiempo en Jujuy

La jornada de este martes arrancó con 93% de humedad y nubosidad en San Salvador de Jujuy. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional aseguró que no hay alertas emitidas para la provincia, aunque pronostica una máxima no superior a 24°C, probables tormentas fuertes y viento promedio de 5 km/h.

Estas condiciones se mantendrán durante todo el día: hasta la noche se esperan lluvias débiles y una sensación térmica de 18°C.

Tormenta de lluvia
Tormenta de lluvia

Tormenta de lluvia

Miércoles con alerta amarilla por tormentas

El miércoles estará nuevamente marcado por una alerta amarilla por tormentas, especialmente para Valles y Yungas, con fenómenos previstos para la madrugada y la mañana.

La advertencia del SMN se extiende para: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Zona montañosa de Humahuaca, Zona montañosa de Tilcara, Zona montañosa de Tumbaya, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Zona baja de Tilcara.

Para estas áreas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 km/h y, principalmente, abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 55 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

lluvia tormentas tiempo jujuy.jpg

