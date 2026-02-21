El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

El equipo Combinado del Norte de Rugby se prepara para representar a la Argentina en un torneo internacional que se disputará en el Principado de Mónaco los días 20 y 21 de marzo. Se trata de la segunda participación de este conjunto en una competencia mundial que reunirá a delegaciones de 24 países.

El entrenador Marcelo Córdova, es de Salta y está en Jujuy, y destacó la importancia de esta experiencia y subrayó el carácter formativo del viaje, que marcará un hito en la trayectoria de los jóvenes deportistas.

“Este equipo es la segunda vez que viaja a Mónaco para participar de un torneo mundial de 24 países. Va a ser el representativo argentino, conformado por chicos de Salta y un chico de Jujuy”, explicó Córdova. Se trata de Ignacio Huespe y será el único jujeño dentro del equipo.

Según detalló el entrenador, se trata de una oportunidad única, ya que no habrá otros equipos argentinos en competencia. Para la mayoría de los jugadores será su primera experiencia internacional.

“Estos chicos viajarán por primera vez. Van a tener una semana patrocinados por el Principado de Mónaco, nosotros solo tenemos que ocuparnos de los pasajes”, indicó.

Competencia en el estadio Luis II

El torneo se desarrollará los días 20 y 21 de marzo en el estadio Luis II de Mónaco, uno de los escenarios deportivos más reconocidos del principado. Durante esas jornadas, el Combinado del Norte disputará tres partidos por día frente a equipos de distintos países.

La competencia reunirá a delegaciones de 24 naciones, lo que permitirá a los jóvenes medir su nivel deportivo en un contexto internacional exigente.

Un viaje educativo y cultural

Más allá del resultado deportivo, Córdova remarcó que el principal objetivo es formativo. “La idea es formarse, conocer otras culturas y otras experiencias de vida, ver cómo viven allí en Europa”, señaló.

El entrenador también destacó el impacto que genera en los jóvenes el nivel de organización y seguridad del principado. “Les impacta la organización, donde todo está monitoreado por cámaras, la seguridad es absoluta. Son viajes educativos más que nada; la parte deportiva es más bien un adicional”, afirmó.

De esta manera, el Combinado del Norte no solo buscará representar al país en el plano deportivo, sino también brindar a sus jugadores una experiencia enriquecedora que trascienda la competencia y contribuya a su crecimiento personal.