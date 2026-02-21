sábado 21 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de febrero de 2026 - 12:40
Orgullo.

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

El combinado de Rugby del Norte viajará a Mónaco para participar del torneo internacional. Un sólo jugador jujeño irá junto al resto de los jóvenes salteños.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

Lee además
dos pumas elegidos en el equipo del ano del rugby
Rugby Championship 2025.

Dos Pumas elegidos en el "Equipo del año del Rugby"
Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027.
Deportes.

Se hizo el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027: ¿Qué rivales tienen Los Pumas?

El entrenador Marcelo Córdova, es de Salta y está en Jujuy, y destacó la importancia de esta experiencia y subrayó el carácter formativo del viaje, que marcará un hito en la trayectoria de los jóvenes deportistas.

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño
El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

Una nueva oportunidad internacional

“Este equipo es la segunda vez que viaja a Mónaco para participar de un torneo mundial de 24 países. Va a ser el representativo argentino, conformado por chicos de Salta y un chico de Jujuy”, explicó Córdova. Se trata de Ignacio Huespe y será el único jujeño dentro del equipo.

Embed

Según detalló el entrenador, se trata de una oportunidad única, ya que no habrá otros equipos argentinos en competencia. Para la mayoría de los jugadores será su primera experiencia internacional.

“Estos chicos viajarán por primera vez. Van a tener una semana patrocinados por el Principado de Mónaco, nosotros solo tenemos que ocuparnos de los pasajes”, indicó.

Competencia en el estadio Luis II

El torneo se desarrollará los días 20 y 21 de marzo en el estadio Luis II de Mónaco, uno de los escenarios deportivos más reconocidos del principado. Durante esas jornadas, el Combinado del Norte disputará tres partidos por día frente a equipos de distintos países.

La competencia reunirá a delegaciones de 24 naciones, lo que permitirá a los jóvenes medir su nivel deportivo en un contexto internacional exigente.

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño
El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

Un viaje educativo y cultural

Más allá del resultado deportivo, Córdova remarcó que el principal objetivo es formativo. “La idea es formarse, conocer otras culturas y otras experiencias de vida, ver cómo viven allí en Europa”, señaló.

El entrenador también destacó el impacto que genera en los jóvenes el nivel de organización y seguridad del principado. “Les impacta la organización, donde todo está monitoreado por cámaras, la seguridad es absoluta. Son viajes educativos más que nada; la parte deportiva es más bien un adicional”, afirmó.

De esta manera, el Combinado del Norte no solo buscará representar al país en el plano deportivo, sino también brindar a sus jugadores una experiencia enriquecedora que trascienda la competencia y contribuya a su crecimiento personal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dos Pumas elegidos en el "Equipo del año del Rugby"

Se hizo el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027: ¿Qué rivales tienen Los Pumas?

Sábado a puro rugby y peña: llega la 15ª edición del Seven Interno Leo Siufi

Con gran participación se vivió en el Suri Rugby Club la 15° edición del Seven Interno Leo Siufi

Chacarita, con siete partidos sin ganar en casa antes de recibir a Gimnasia de Jujuy

Lo que se lee ahora
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Búsqueda de personas desaparecidas en el Río Grande. video
Tragedia.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el Río Grande y buscan a otra persona desaparecida

Paro docente.
Educación.

Declararon un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo

Natalia fue fotografiada cuando lloraba tras el femicidio de su hermana. Ahora, su pareja la estranguló a ella y se fugó. video
Policiales.

Femicidios en Salta: dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas en menos de nueve años

Barrio Arenal: sector por donde fue el caso de maltrato animal. video
Maltrato.

El triste relato de la dueña de la perra mutilada en El Arenal: "La dejaron toda cortada, fue horrible"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel