miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 14:47
Eventos.

Sábado a puro rugby y peña: llega la 15ª edición del Seven Interno Leo Siufi

Habrá partidos de rugby mixtos entre ex y actuales jugadores, tocata para los más veteranos y una gran peña familiar para cerrar "un año difícil"

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sábado a puro rugby y peña: llega la 15ª edición del Seven Interno Leo Siufi (imagen de archivo)

Sábado a puro rugby y peña: llega la 15ª edición del Seven Interno Leo Siufi (imagen de archivo)

Se realizó por 14 años consecutivo el Seven Interno Leo Siufi en el Suri Rugby Club

Se realizó por 14 años consecutivo el Seven Interno "Leo Siufi" en el Suri Rugby Club

El sábado 20 de diciembre se realizará una nueva edición del  Seven Interno "Leo Siufi" en el Suri Rugby Club

El sábado 20 de diciembre se realizará una nueva edición del  Seven Interno "Leo Siufi" en el Suri Rugby Club

El presidente de la institución, Pablo Molouny, resumió el espíritu de la jornada con una frase clara:

“Tenemos un sábado a toda fiesta en el club. Se hace el Seven Leo Siufi que tiene la oportunidad de reunir a todos los ex jugadores del club y jugadores actuales con una modalidad muy divertida porque juegan mezclados todas las edades y categorías”.

Seven Interno "Leo Siufi" en el Suri Rugby Club
El sábado 20 de diciembre se realizará una nueva edición del Seven Interno

El sábado 20 de diciembre se realizará una nueva edición del Seven Interno "Leo Siufi" en el Suri Rugby Club

Rugby, tocata y un formato para que jueguen todos

El Seven “Leo Siufi” nació para homenajear a un jugador muy querido del club y con los años se transformó en un punto de encuentro obligado para varias generaciones de suris. Desde 2024, los organizadores –dos ex compañeros de Leo, Pablo Campos y Gonzalo Martínez– incorporaron una variante para seguir sumando gente a la cancha.

Molouny lo explica así:

“Desde el año pasado, los impulsores de este seven, que son dos ex jugadores que jugaban con Leo, Pablo Campos y Gonzalo Martínez, implementaron otra modalidad de juego. Para los que ya no se quieren golpear armaron la tocata para poder terminar de incluir a todos”.

image
"Desde el año pasado, los impulsores de este seven, que son dos ex jugadores que jugaban con Leo, Pablo Campos y Gonzalo Martínez, implementaron otra modalidad de juego. Para los que ya no se quieren golpear armaron la tocata para poder terminar de incluir a todos".

“Desde el año pasado, los impulsores de este seven, que son dos ex jugadores que jugaban con Leo, Pablo Campos y Gonzalo Martínez, implementaron otra modalidad de juego. Para los que ya no se quieren golpear armaron la tocata para poder terminar de incluir a todos”.

La organización será intensa desde la mañana:

  • A primera hora se realizarán las acreditaciones.

  • En base a la cantidad de jugadores se definirá si se juega seven o ten (equipos de 7 o de 10 jugadores).

  • Se armarán las zonas y comenzarán los partidos.

  • Serán encuentros muy dinámicos, con tiempos de 7 minutos, pensados para que “jueguen todos y el que no puede jugar disfrute de esto”.

Al finalizar los partidos se realizará la entrega de premios y, como marca la tradición, arrancará la Peña del Club.

Diseño sin título (30).png
Sábado a puro rugby y peña: llega la 15ª edición del Seven Interno Leo Siufi (imagen de archivo)

Sábado a puro rugby y peña: llega la 15ª edición del Seven Interno Leo Siufi (imagen de archivo)

Peña, familia y el mensaje de pertenencia

La fiesta no termina en la cancha. El presidente de Suri destaca que la noche estará pensada para que se quede la familia entera:

“Después tenemos la peña del club, abierta a toda la familia. Con grandes grupos que estarán con nosotros y después los mismos jugadores del club de las infantiles que van a tocar y cantar esa noche”.

Para Molouny, el valor del encuentro va mucho más allá del resultado deportivo:

"Es muy difícil poder ponderar la importancia de este evento. No hay nada más lindo para un club que poder ver camadas distintas jugando juntos, compartir entre todos, entre los que juegan o jugaron".

La peña también será una forma de agradecer a quienes sostienen el día a día del Suri:

"Fue un año muy duro para todos en general. Valoramos a cada uno de los colaboradores del club, que la mayoría, el 99%, lo hace ad honorem".

image
Sábado a puro rugby y peña: llega la 15ª edición del Seven Interno Leo Siufi (imagen de archivo)

Sábado a puro rugby y peña: llega la 15ª edición del Seven Interno Leo Siufi (imagen de archivo)

“El club es nuestra casa, el Suri es familia”

El mensaje que quieren reforzar desde la dirigencia se apoya en dos ideas que ya son lema de la institución:

  • “El club es nuestra casa”

  • “El Suri es familia”

“No es un evento cerrado, es un evento abierto y en familia. Es un día de fiesta absoluto”, remarca Molouny, que invita no solo a jugadores sino también a ex jugadores, amigos, padres, madres, chicos de infantiles y vecinos que quieran compartir una jornada distinta.

La propuesta es clara: vivir un sábado a puro rugby, música y encuentro, recordando a Leo Siufi y celebrando lo que el club genera puertas adentro y hacia la comunidad.

