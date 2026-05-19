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19 de mayo de 2026 - 07:11
FNE 2026.

Del histórico canchón de la ENET 2 a la cocina: así es la nueva vida del profe Bacha

El histórico docente y referente de la ENET N°2, recordado por generaciones de alumnos y por su vínculo con las carrozas, fue encontrado por Carlín en una faceta distinta: ahora disfruta de una nueva pasión ligada a la cocina.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Profe Bacha
Profe Bacha (1)

Para varias generaciones de alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 2 Jesús Raúl Salazar, hablar del “profe Bacha” es hablar de carrozas, canchones, herramientas y años de trabajo compartido en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Tras más de cuatro décadas ligadas a la educación y una histórica participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, hoy vive una etapa distinta.

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Durante una recorrida de Carlin y la Gente, Carlín Andrade se reencontró con una figura muy querida en Jujuy y descubrió una faceta inesperada: el histórico docente ahora dedica gran parte de su tiempo a cocinar al disco. “Ahora disfrutando otra etapa de mi vida. Un hobby”, contó el profe entre risas.

Profe Bacha (1)

Del canchón a la cocina

Con humor y entre saludos de vecinos que se acercaban a sacarse fotos, el encuentro arrancó con una presentación que resumió la sorpresa del momento. “Ahora, en vez de carrozas hace comida”, lanzó Carlín.

El profe Bacha explicó que la pasión por cocinar no apareció de un día para el otro, sino que nació hace años, casi de la misma manera en que surgían muchas historias dentro de los canchones. “Un compadre mío cocinaba al disco y ahí aprendí”, recordó.

Pero además contó que los años junto a alumnos también tuvieron mucho que ver. “Con los changos en la escuela, cuando carroceábamos, siempre hacía pollo al disco”, explicó.

Embed - Profe Bacha

El histórico referente de la ENET recordó que los momentos compartidos con alumnos también lo ayudaron a perfeccionar la técnica. “Tuve una banda de changos, entonces de todo te aprendía”, contó.

Entre risas, incluso se definió con una palabra que hizo reír a todos: “Soy polyrubrista”, bromeó.

Quienes compartieron años junto al profe recuerdan su enorme vínculo con la Fiesta Nacional de los Estudiantes y su papel como uno de los eternos asesores de carrozas de la ENET 2. En 2022, luego de más de 41 años de trayectoria, recibió una emotiva despedida durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde exalumnos, colegas y estudiantes le rindieron homenaje.

Lejos del canchón, pero manteniendo intacta la cercanía con la gente y el cariño que supo construir durante décadas, el profe Bacha hoy transita una nueva etapa, aunque con algo que parece no haber cambiado: su forma de reunir personas alrededor de una pasión.

Cuándo y dónde ver Carlin y la Gente

Todos los sábados desde las 13, Carlín Andrade sale a recorrer las calles de Jujuy para encontrarse con personajes, historias, anécdotas, sabores y escenas cotidianas que forman parte de la vida de la provincia. Carlin y la Gente se emite por Canal 4 de Jujuy y también puede seguirse en vivo a través del streaming de El Cuatro en YouTube.

Con una propuesta cercana y espontánea, el programa pone el foco en aquello que ocurre todos los días: ferias, barrios, encuentros inesperados y personas que tienen algo para contar. Porque muchas veces las mejores historias aparecen en la calle.

Embed - CARLÍN Y LA GENTE | ¡Platazos al disco en Reyes!

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