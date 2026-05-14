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14 de mayo de 2026 - 11:32
Jujuy.

FNE 2026: los chicos de la EET de Palpalá ya comenzaron a trabajar en su carroza

Los chicos de la promo de la EET Nº1 de Palpalá ya empezaron a trabajar en su carroza para la FNE 2026. Según adelantaron, este año tendrá nuevos movimientos.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Comenzaron a trabajar en la carroza los chicos de la EET Nº1 de Palpalá&nbsp;

Comenzaron a trabajar en la carroza los chicos de la EET Nº1 de Palpalá 

Estudiantes de la EET Nº1 General Savio de Palpalá comenzaron con los trabajos de preparación de la carroza que representará a la institución en la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Las tareas ya se desarrollan en el establecimiento educativo con grupos reducidos de alumnos que avanzan en la parte mecánica y en el desmontaje de la estructura utilizada el año pasado.

Comenzaron los trabajos sobre el chasis

El profesor asesor Pablo Lamazar explicó que actualmente los estudiantes se encuentran retirando el decorado y la estructura anterior para dar inicio al nuevo proyecto.

Según detalló, este año la carroza tendrá movimientos diferentes a los de ediciones anteriores, por lo que será necesario desmontar completamente la estructura existente y comenzar desde cero.

Además, indicó que los alumnos trabajan organizados por turnos debido a la gran cantidad de participantes que forman parte del proyecto.

Comenzaron a trabajar en la carroza los chicos de la EET Nº1 de Palpalá
Comenzaron a trabajar en la carroza los chicos de la EET Nº1 de Palpalá

Comenzaron a trabajar en la carroza los chicos de la EET Nº1 de Palpalá

Estiman un presupuesto superior al del año pasado

Desde la institución señalaron que uno de los principales desafíos será reunir el dinero necesario para la construcción de la carroza.

Benjamín Suárez, tesorero del grupo, comentó que los estudiantes realizan diferentes actividades para recaudar fondos, entre ellas ventas, rifas y eventos solidarios en distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, el profesor Lamazar indicó que el año pasado el proyecto demandó alrededor de 28 millones de pesos y estimó que este año el monto podría superar los 35 millones debido al incremento de costos.

También destacó que el trabajo en la carroza representa una experiencia formativa para los jóvenes, ya que les permite asumir responsabilidades y desarrollar el trabajo en equipo.

La escuela también impulsa proyectos de autos eléctricos

Además de los preparativos para la FNE, la institución continúa desarrollando proyectos tecnológicos vinculados a la movilidad sustentable.

El profesor Vargas informó que los alumnos trabajan actualmente en dos autos eléctricos destinados a competir en el Eco Desafío YPF, certamen nacional del que participan desde hace varios años.

Uno de los vehículos corresponde a un equipo integrado por alumnas y el otro a un grupo mixto. Ambos funcionan con motores eléctricos alimentados por baterías y forman parte de un proyecto orientado al uso de energías limpias.

Desde la escuela destacaron que los estudiantes se encuentran ultimando detalles técnicos para poner nuevamente en funcionamiento los vehículos y continuar mejorando el desarrollo tecnológico de los prototipos.

Ensayos para la elección reina

En paralelo a las actividades técnicas y carroceras, alumnas de la institución también comenzaron los ensayos de cara a la elección representante, otra de las actividades tradicionales vinculadas a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Las distintas propuestas forman parte de las actividades que cada año movilizan a toda la comunidad educativa de la EET N°1 de Palpalá en el marco de la celebración estudiantil.

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