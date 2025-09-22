Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos

El sábado al mediodía, un imprevisto sacudió el trabajo de los estudiantes de la EET Nº1: parte de uno de los tigres que conforman la carroza técnica, se prendió fuego . El siniestro ocurrió de manera repentina, ya que estaba armado con materiales altamente inflamables como lana de algodón de palo borracho, lana de oveja y vellón.

"Cuando nos dimos cuenta, ya estaba ardiendo todo el cuerpo" , relató el profesor Juan Carlos Arroyo, docente asesor de los chicos.

La actuación inmediata de los alumnos fue clave para sofocar las llamas. Además, las escuelas técnicas que se encontraban cerca se acercaron con matafuegos y colaboraron en conjunto para controlar el incendio.

"Se despejó la zona, retiramos a los alumnos y entre todos logramos apagar el fuego", contó Arroyo, destacando la coordinación y la responsabilidad de los jóvenes.

Reconstrucción contrarreloj

El desafío no terminó ahí: esa misma noche, a las 22, la EET Nº1 debía desfilar en la FNE 2025. El incendio dañó la parte eléctrica y el forrado del tigre, lo que obligó a los estudiantes y docentes a reconstruir toda esa parte desde cero y en pocas horas.

Agradecimiento a la comunidad

Lejos de rendirse, la solidaridad marcó la jornada. Otras escuelas técnicas y colegios se acercaron rápidamente para donar materiales. "Enseguida trajeron lo necesario para que pudiésemos volver a forrar la carroza técnica. No hizo falta pedir nada, ellos ya sabían los materiales con los que habíamos forrado el tigre y trajeron todo lo necesario", resaltó el docente asesor.

También se sumaron ex carroceros y un grupo de madres, conocidas como las “mamás lobas”, que brindaron su apoyo y acompañamiento en ese difícil momento.

La FNE, un símbolo de unión

El esfuerzo conjunto permitió que los alumnos de la EET Nº1 pudieran cumplir con su presentación esa noche en Ciudad Cultural, demostrando que la FNE es mucho más que un desfile: es un espacio donde la unión, la creatividad y la solidaridad se hacen presentes en cada carroza técnica.