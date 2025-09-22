lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 10:17
Solucionado.

Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos

Tras incendiarse parte de su carroza, los chicos de la EET Nº1 agradecieron la ayuda y solidaridad de todos los que ayudaron para que puedan desfilar.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos

Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos

Lee además
Homenaje de los estudiantes de Tres Pozos a su antiguo colegio
Jujuy.

El Secundario de Tres Pozos volvió a la FNE 2025 y se lleva todos los aplausos
FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas
Detalles.

FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas

"Cuando nos dimos cuenta, ya estaba ardiendo todo el cuerpo", relató el profesor Juan Carlos Arroyo, docente asesor de los chicos.

Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos
Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos

Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos

La rápida reacción que evitó una tragedia

La actuación inmediata de los alumnos fue clave para sofocar las llamas. Además, las escuelas técnicas que se encontraban cerca se acercaron con matafuegos y colaboraron en conjunto para controlar el incendio.

"Se despejó la zona, retiramos a los alumnos y entre todos logramos apagar el fuego", contó Arroyo, destacando la coordinación y la responsabilidad de los jóvenes.

Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos
Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos

Solidaridad en la FNE 2025: los chicos de la EET Nº1 recibieron la ayuda de todos

Reconstrucción contrarreloj

El desafío no terminó ahí: esa misma noche, a las 22, la EET Nº1 debía desfilar en la FNE 2025. El incendio dañó la parte eléctrica y el forrado del tigre, lo que obligó a los estudiantes y docentes a reconstruir toda esa parte desde cero y en pocas horas.

Agradecimiento a la comunidad

Lejos de rendirse, la solidaridad marcó la jornada. Otras escuelas técnicas y colegios se acercaron rápidamente para donar materiales. "Enseguida trajeron lo necesario para que pudiésemos volver a forrar la carroza técnica. No hizo falta pedir nada, ellos ya sabían los materiales con los que habíamos forrado el tigre y trajeron todo lo necesario", resaltó el docente asesor.

También se sumaron ex carroceros y un grupo de madres, conocidas como las “mamás lobas”, que brindaron su apoyo y acompañamiento en ese difícil momento.

La FNE, un símbolo de unión

El esfuerzo conjunto permitió que los alumnos de la EET Nº1 pudieran cumplir con su presentación esa noche en Ciudad Cultural, demostrando que la FNE es mucho más que un desfile: es un espacio donde la unión, la creatividad y la solidaridad se hacen presentes en cada carroza técnica.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Secundario de Tres Pozos volvió a la FNE 2025 y se lleva todos los aplausos

FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Piden ayuda para Enrique, el niño jujeño que lucha contra un tumor cerebral

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10 video
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel