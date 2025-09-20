FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda

La carroza construida por los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N°1 Escolástico Zegada sufrió daños parciales debido a un incendio menor ocurrido en las últimas horas. Aunque el fuego fue rápidamente sofocado, los carroceros necesitan materiales para reparar la falda quemada, de cara a la participación en el desfile doble de esta noche en el marco de la FNE 2025.

FNE 2025: Se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda En la mañana de hoy, un incendio menor afectó parte de la carroza que los estudiantes de la EET N°1. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y la falla fue controlada rápidamente. Sin embargo, el daño ocasionado a la falda de la carroza representa un desafío para los chicos que están trabajando a contrarreloj para que su obra esté lista para esta noche.

Ante esta situación, los carroceros de la EET N° 1 han solicitado la colaboración de la comunidad con materiales que les permitan restaurar la parte dañada. Específicamente, necesitan pintura acrílica blanca y negra, vellón blanco y pegamento fortex. Los interesados en colaborar pueden acercar los materiales a la Ciudad Cultural, donde se encuentran trabajando los carroceros.

¿Cómo colaborar? Los materiales pueden entregarse en la Ciudad Cultural, en el espacio donde los carroceros de la EET 1 realizan sus trabajos. Las donaciones son bienvenidas, y cualquier ayuda, por pequeña que sea, contribuirá a que los chicos puedan cumplir su objetivo de reconstruir su carroza a tiempo.

