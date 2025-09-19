Un actor de Grey's Anatomy murió en un accidente automovilístico

Cómo fue el trágico episodio que terminó con la vida de Brad Everett Young.

Los seguidores de Grey’s Anatomy atraviesan un momento de profunda consternación: falleció el actor Brad Everett Young. Su representante, Paul Christensen , confirmó a The Hollywood Reporter que Young perdió la vida el pasado domingo 14 de septiembre en un accidente de tránsito .

Streaming. La furia del hijo de Yiya Murano por la serie sobre su madre: "No participé"

Según informó Mvs Noticias, el siniestro ocurrió cuando su vehículo chocó con otro que circulaba en dirección contraria. De acuerdo con Univisión, el actor viajaba solo por la autopista 134 en Los Ángeles al momento del impacto.

Murió en un accidente de autos un actor de Grey’s Anatomy.

En homenaje, Christensen destacó: “La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable”.

Por su parte, Chris McKenna, conocido por su papel de Jack en la popular serie médica, expresó: “No volveremos a encontrar a alguien como él”. Mientras tanto, Parry Shan, otro miembro del elenco, señaló que Young “fue una de las personas más amables y generosas que conocí”.

Brad Everett Young murió en un accidente automovilístico.

Quién era el actor Brad Everett Young

Brad Everett Young nació en Danville, Virginia, en julio de 1979. Tras graduarse en la Universidad de Averett como escritor, fotógrafo y diseñador gráfico, se trasladó a Los Ángeles.

En 2008 participó en la quinta temporada de la serie interpretando a un paciente. Su carrera incluyó también apariciones en Embrujadas, Los Ángeles de Charlie, Jurassic Park III y Felicity.

El actor de Grey's Anatomy muere a los 46 años en accidente vial.

Además, trabajaba como fotógrafo de celebridades en Hollywood. Entre sus iniciativas se encontraba Dream Loud Official, un proyecto dedicado a fortalecer la enseñanza del arte y la música en escuelas estadounidenses, brindando a los estudiantes herramientas y experiencias que incentivaran su creatividad y pasión por las disciplinas artísticas.