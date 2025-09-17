La serie de Moria Casán tiene locación confirmada: ¿Dónde se filmará?

Desde el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (Sica) informaron que una nueva superproducción de Netflix llegará a la ciudad de Mar del Plata : se trata de una serie que recreará la vida de Moria Casán y que se filmará durante varias semanas entre finales de este año y enero de 2026.

Streaming. Serie de Yiya Murano: así será la producción sobre la vida de la mujer que envenenó sus amigas

Tras el anuncio, la productora About Entertainment , responsable del proyecto, abrió una convocatoria masiva para actores y bailarines que quieran sumarse como extras en esta serie de época.

En detalle, la convocatoria apunta a personas con cabello largo , sin tatuajes , dispuestas a usar malla , hombres con bigote y patillas , y bailarines y bailarinas de entre 25 y 60 años. Quienes deseen postularse pueden enviar su correo a [email protected] .

“La mega producción viene a grabarse a la región porque la historia tiene que ver con Mar del Plata . Es importante, se va a grabar varias semanas en la ciudad y va involucrar a mucha gente delante y detrás de cámara . Ya se está trabajando con la preproducción para garantizar las locaciones ”, explicó Luis Borquez , representante del Sica local.

Por su parte, fuentes del municipio indicaron a Mi8 que dos playas de la ciudad serán escenarios centrales de la biopic de Moria Casán: Playa Chica, donde funcionaba el boliche “Gasolina”, y Playa Franca, situada a unos 20 minutos al norte del centro.

El aviso que convoca a participar de la serie sobre la vida de Moria Casán

La producción, lanzó una importante convocatoria para cubrir puestos de actores y bailarines.

Moria Casán, un ícono de los años 90' en Mar del Plata

En la década de los 90, la icónica figura promocionaba la playa nudista mientras se encontraba en el cuarto año consecutivo de la exitosa comedia “Brujas”. Junto a su entonces pareja, Luis Vadalá, comenzó a tomar sol en topless en ese espacio.

Las grabaciones en Mar del Plata se prolongarán por varias semanas, ofreciendo un vistazo al detrás de escena de una serie que promete gran repercusión y éxitos.

“Estamos viendo más ritmo en la llegada de producciones. Ésta, como Neisis, la película de Pepita La Pistolera, son las más resonantes porque son de 'primeras marcas' y atraen el interés del público a Mar del Plata. Hay que saber que tenemos la capacidad y los talentos para ese tipo de producciones”, explicó Borquez.

La productora detrás de la serie es About Entertainment.

La serie estará a cargo de About Entertainment, una productora conocida por desarrollar relatos de gran repercusión en la televisión argentina, como Cromañón, bajo la conducción de Armando Bo. La dirección y el guion estarán en manos de Javier Van de Couter.

En cuanto al elenco femenino, Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, hija de Moria, interpretarán a la protagonista en diferentes etapas de su vida, ya que la biografía de la exvedette se estructura en varias fases dentro del proyecto.

Roth interpretará a Moria Casán en su etapa actual y en los episodios más recientes de su trayectoria, tal como ella misma confirmó en una entrevista vía streaming. La fase intermedia será encarnada por Griselda Siciliani, encargada de retratar un período crucial en la consolidación y ascenso de Casán dentro del mundo del espectáculo argentino. Por su parte, Sofía Gala dará vida a la juventud de la diva, mostrando sus primeros pasos en el teatro de revista.

Ya se confirmaron las tres actrices que se pondrán en la piel de la One.

“Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”, declaró "La One".