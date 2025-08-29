Elenco confirmado para la serie que tratará la vida de Moria Casan

Netflix confirmó oficialmente que prepara una serie sobre la vida de Moria Casán . El proyecto se suma a la ola de bioseries centradas en personalidades argentinas , como las de Carlos Menem , Guillermo Coppola y Diego Maradona . La plataforma destacó que esta nueva producción será un homenaje audiovisual a “ La One ”.

La ficción recorrerá la trayectoria de Moria Casán en tres etapas clave de su vida, siguiendo un formato similar al de la serie sobre Sandro , mostrando desde su juventud hasta la actualidad . Cada etapa será interpretada por una actriz diferente .

Desde que comenzó a rumorearse la posibilidad de una biografía en pantalla sobre Moria Casán , el anuncio generó gran expectativa . Se confirmó que Netflix liderará la producción y que About Entertainment , la reconocida productora detrás de contenidos de alto impacto como Cromañón , bajo la dirección de Armando Bo , se hará cargo del proyecto. La serie será dirigida y guionada por Javier Van de Couter .

Hoy se reveló finalmente el reparto de actrices que interpretarán a la diva: Cecilia Roth , Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione , hija de Moria . La narrativa está organizada en tres etapas de la vida de la exvedette , correspondiendo cada período a una de las intérpretes .

Cecilia Roth asumirá el papel de Moria Casán durante su etapa actual y en los episodios más recientes de su vida, información que la propia actriz confirmó en una entrevista vía streaming. Para representar el período intermedio, se seleccionó a Griselda Siciliani, quien enfrentará el desafío de plasmar una fase determinante en la consolidación de la carrera de Casán dentro del espectáculo argentino.

La juventud de la diva será interpretada por Sofía Gala Castiglione, su hija, luego de que Lali Espósito quedara fuera del proyecto por compromisos previos en su carrera musical y televisiva. La elección de Sofía Gala para reflejar los primeros años de su madre le aporta un matiz único y personal a la narrativa de la serie.

Reacciones de Moria y las actrices

Tras hacerse público el proyecto, tanto las actrices protagonistas como Moria Casán compartieron sus impresiones y emociones respecto al desafío de recrear la vida de la exvedette en pantalla.

Moria Casán manifestó: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Cecilia Roth, designada para encarnar a Moria Casán durante la fase más actual de su vida, expresó: “Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. Es el enorme desafío de no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas, en sus maneras, en su juego hacia el afuera", dijo.

Cecilia Roth y el desafío de interpretar a Moria

"Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada. Es un desafío aterrador, por un lado, y fascinante por el otro. ‘Ser’ Moria, ese instante que hay entre su pensamiento y su palabra. Ese momento en el cual aparece su espíritu y elige qué decir. Ese mecanismo en donde está sola con ella misma. Ese segundo en el que su mente se transforma, con seguridad enorme y mucha gracia, en la Moria que todos conocemos. Quiero quedarme en ese instante, en la pausa íntima de ese instante. En lo más hondo. En ella. No sé con quién me voy a encontrar, en eso estoy, en su búsqueda”, agregó.

Perspectiva de Siciliani y Sofía Gala en la biografía

Griselda Siciliani calificó su rol como una experiencia única: “Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío”.

Por su parte, Sofía Gala Castiglione tomará la responsabilidad de encarnar a su madre durante sus años iniciales y definió su experiencia con su estilo particular: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.

El proyecto cobró mayor visibilidad cuando Cecilia Roth compartió detalles de la producción en una transmisión en vivo. Invitada al stream “Ángel Responde” (Bondi Live), confirmó ante los espectadores que será la encargada de representar a Moria Casán en la etapa más reciente y en los episodios actuales de su vida.

“Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma”, afirmó Roth al ser consultada sobre su rol, destacando el reto tanto profesional como personal que implica interpretar a una figura tan emblemática del entretenimiento argentino.

La actriz también reveló al público que Griselda Siciliani será quien dé vida a Moria durante la segunda fase de la serie, dejando al descubierto la división en tres etapas del elenco principal. Además, mencionó que se había evaluado la participación de Lali Espósito para el papel de la Moria joven, aunque finalmente la idea fue descartada.

Las declaraciones de Roth rápidamente llegaron a los protagonistas y seguidores de la producción. Poco tiempo después, Moria Casán replicó el anuncio en su cuenta de X con un mensaje cargado de entusiasmo: “Bravo Roth, y en un capítulo muy fuerte”, haciendo referencia al segmento de la serie donde se mostrará su presente.