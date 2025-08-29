viernes 29 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de agosto de 2025 - 09:29
Streaming.

Elenco confirmado para la serie que tratará la vida de Moria Casan

Su hija Sofía Gala será "La One" en su juventud, y la producción se dividirá en tres etapas. Cecilia Roth y Griselda Siciliani ya habían sido anunciadas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán.

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán.

Netflix confirmó oficialmente que prepara una serie sobre la vida de Moria Casán. El proyecto se suma a la ola de bioseries centradas en personalidades argentinas, como las de Carlos Menem, Guillermo Coppola y Diego Maradona. La plataforma destacó que esta nueva producción será un homenaje audiovisual a “La One”.

Lee además
La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas.
Streaming.

Moria Casán tendrá su propia serie: las dos figuras que interpretarán a la diva
El actor contó que fue acosado por una actriz del elenco de la serie Valeria.
Streaming.

El actor Benjamín Alfonso contó que sufrió acoso al grabar la serie "Valeria"

La ficción recorrerá la trayectoria de Moria Casán en tres etapas clave de su vida, siguiendo un formato similar al de la serie sobre Sandro, mostrando desde su juventud hasta la actualidad. Cada etapa será interpretada por una actriz diferente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Moria_Casan/status/1961186624848683442&partner=&hide_thread=false

Producción y reparto confirmados

Desde que comenzó a rumorearse la posibilidad de una biografía en pantalla sobre Moria Casán, el anuncio generó gran expectativa. Se confirmó que Netflix liderará la producción y que About Entertainment, la reconocida productora detrás de contenidos de alto impacto como Cromañón, bajo la dirección de Armando Bo, se hará cargo del proyecto. La serie será dirigida y guionada por Javier Van de Couter.

Hoy se reveló finalmente el reparto de actrices que interpretarán a la diva: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, hija de Moria. La narrativa está organizada en tres etapas de la vida de la exvedette, correspondiendo cada período a una de las intérpretes.

Sofía Gala, Moria Casán, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

Cecilia Roth asumirá el papel de Moria Casán durante su etapa actual y en los episodios más recientes de su vida, información que la propia actriz confirmó en una entrevista vía streaming. Para representar el período intermedio, se seleccionó a Griselda Siciliani, quien enfrentará el desafío de plasmar una fase determinante en la consolidación de la carrera de Casán dentro del espectáculo argentino.

La juventud de la diva será interpretada por Sofía Gala Castiglione, su hija, luego de que Lali Espósito quedara fuera del proyecto por compromisos previos en su carrera musical y televisiva. La elección de Sofía Gala para reflejar los primeros años de su madre le aporta un matiz único y personal a la narrativa de la serie.

Cecilia Roth interpretará a la etapa más cercana en el tiempo de Moria.

Reacciones de Moria y las actrices

Tras hacerse público el proyecto, tanto las actrices protagonistas como Moria Casán compartieron sus impresiones y emociones respecto al desafío de recrear la vida de la exvedette en pantalla.

Moria Casán manifestó: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Cecilia Roth, designada para encarnar a Moria Casán durante la fase más actual de su vida, expresó: “Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. Es el enorme desafío de no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas, en sus maneras, en su juego hacia el afuera", dijo.

Luego de su gran interpretación de Zulema Yoma en Menem, Griselda Siciliani tendrá la responsabilidad de hacer a Moria.

Cecilia Roth y el desafío de interpretar a Moria

"Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada. Es un desafío aterrador, por un lado, y fascinante por el otro. ‘Ser’ Moria, ese instante que hay entre su pensamiento y su palabra. Ese momento en el cual aparece su espíritu y elige qué decir. Ese mecanismo en donde está sola con ella misma. Ese segundo en el que su mente se transforma, con seguridad enorme y mucha gracia, en la Moria que todos conocemos. Quiero quedarme en ese instante, en la pausa íntima de ese instante. En lo más hondo. En ella. No sé con quién me voy a encontrar, en eso estoy, en su búsqueda”, agregó.

Ante la baja de Lali Espósito, Sofía Gala ingresó para interpretar la juventud de su madre, Moria Casán.

Perspectiva de Siciliani y Sofía Gala en la biografía

Griselda Siciliani calificó su rol como una experiencia única: “Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío”.

Por su parte, Sofía Gala Castiglione tomará la responsabilidad de encarnar a su madre durante sus años iniciales y definió su experiencia con su estilo particular: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.

El proyecto cobró mayor visibilidad cuando Cecilia Roth compartió detalles de la producción en una transmisión en vivo. Invitada al stream “Ángel Responde” (Bondi Live), confirmó ante los espectadores que será la encargada de representar a Moria Casán en la etapa más reciente y en los episodios actuales de su vida.

Moria Casán

“Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma”, afirmó Roth al ser consultada sobre su rol, destacando el reto tanto profesional como personal que implica interpretar a una figura tan emblemática del entretenimiento argentino.

La actriz también reveló al público que Griselda Siciliani será quien dé vida a Moria durante la segunda fase de la serie, dejando al descubierto la división en tres etapas del elenco principal. Además, mencionó que se había evaluado la participación de Lali Espósito para el papel de la Moria joven, aunque finalmente la idea fue descartada.

Las declaraciones de Roth rápidamente llegaron a los protagonistas y seguidores de la producción. Poco tiempo después, Moria Casán replicó el anuncio en su cuenta de X con un mensaje cargado de entusiasmo: “Bravo Roth, y en un capítulo muy fuerte”, haciendo referencia al segmento de la serie donde se mostrará su presente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Moria Casán tendrá su propia serie: las dos figuras que interpretarán a la diva

El actor Benjamín Alfonso contó que sufrió acoso al grabar la serie "Valeria"

El particular motivo por el que la serie "La familia Ingalls" optó por actores desconocidos

Serie de Harry Potter: estos son los actores que interpretaran a los Weasley

La confesión de Rafael Ferro al hablar de su participación en la serie de Tini Stoessel

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Entrevistaron a la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Foto archivo.
Subas.

Desde el lunes aumenta el precio del transporte a media distancia en Jujuy

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas
Investigación.

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas

Monseñor César Fernández al Vaticanon (Archivo) video
Designado.

Monseñor César Fernández al Vaticano: "Rescatan lo que pude hacer en estos años"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel