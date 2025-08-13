miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 17:32
Streaming.

Moria Casán tendrá su propia serie: las dos figuras que interpretarán a la diva

En medio del secreto que rodea la serie sobre La One, se anunciaron dos actrices que la interpretarán y una que quedó fuera del proyecto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas.

En un contexto marcado por la popularidad creciente de las producciones biográficas sobre personalidades como Carlos Menem, Guillermo Coppola y Diego Maradona, Netflix confirmó que su próxima gran apuesta será un tributo televisivo dedicado a Moria Casán. La propuesta narrará la trayectoria de la icónica figura argentina en tres períodos distintos.

Cada una de las partes tendrá a una Moria interpretada por una actriz diferente, generando expectativa tanto en el ámbito artístico como entre sus seguidores.

La reacción de Moria ante la confirmación de la actriz.

Cecilia Roth y Griselda Siciliani encarnarán a Moria en distintas etapas

La expectativa se intensificó tras conocerse la identidad de algunas de las intérpretes que darán vida a la diva en la pantalla. El anuncio tomó relevancia el lunes por la tarde, cuando Cecilia Roth compartió detalles durante una transmisión del programa Ángel Responde, emitido por Bondi Live.

La prestigiosa intérprete confirmó que tomará el reto de dar vida a la exvedette en su etapa más reciente, mostrando su presente y los últimos acontecimientos de su trayectoria. “Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma”, expresó Roth con entusiasmo. Añadió que, si bien conoce personalmente a la diva, no han compartido demasiadas vivencias, aunque la define como “encantadora e inteligente”.

El posteo de la exvedette confirmando su serie con la conocida plataforma de streaming.

En la misma charla, Roth sorprendió al público al adelantar que Griselda Siciliani interpretará a Moria en la segunda fase de la producción. También contó que la idea inicial era que Lali Espósito encarnara a la Casán en su juventud, pero los compromisos laborales de la cantante, como su participación en La Voz Argentina y su gira internacional, le impidieron sumarse al proyecto.

“En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows”, comentó, dejando abierta la incógnita sobre quién será la tercera figura principal.

El proyecto se mantiene en secreto y genera gran expectativa

Pocas horas después de que se difundieran las declaraciones de la intérprete, Moria Casán expresó su sentir en X. “Bravo Roth, y en un capítulo muy fuerte”, publicó conmovida, celebrando la noticia del fichaje. Cabe recordar que esta serie biográfica sobre la diva viene despertando interés desde el año pasado.

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas.

La producción está a cargo de About Entertainment, compañía que también estuvo detrás de Cromañón —basada en la tragedia ocurrida en el boliche de Once— y de El Presidente, centrada en los escándalos de la FIFA, ambas realizadas para Amazon Prime.

Aun así, el avance de La One se desarrolla con total reserva. “No tenemos más información al respecto”, afirmaron desde el equipo vinculado a la plataforma.

Su representante, Maxi Cardaci, ofreció declaraciones breves pero contundentes a este medio: “Con Netflix hay confidencialidad y solo podemos decir que será una serie ficción y que Moria está mega mega (sic) feliz con este proyecto”.

Se conocieron los nombres de dos actrices que la representarán y una que no será de la partida.

Redes y fanáticos celebran la biopic y sus icónicas frases

Poco después de que la noticia causara revuelo, la propia Moria difundió en Instagram una publicación de la plataforma que incluía un cartel confirmando que la producción avanzaba según lo previsto. En la imagen podía leerse la frase: “Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One”.

La noticia se viralizó de inmediato en las redes sociales. En ese momento, seguidores y fanáticos especularon sobre la posibilidad de que Lali tuviera un papel relevante, recordando la química que había mostrado con Moria en el videoclip de “¿Quiénes son?”, aunque finalmente esa opción fue descartada.

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas.

Otros celebraron la próxima biopic rememorando sus frases más icónicas, como “el decorado se calla”, “Silvina Escupidero” o “decime cómo se dice en inglés, soy una atrevida caradura que quiere fama”, entre tantas ocurrencias que consolidaron la leyenda de su lengua afilada y su personalidad imponente.

A medida que permanece la incógnita sobre quién completará el reparto y la expectativa continúa en aumento, la biografía de la exvedette para Netflix se perfila como una de las producciones argentinas más aguardadas del año. El gran reto será capturar el magnetismo, el carisma y la influencia cultural que ha definido la trayectoria de la diva en cada capítulo de la serie.

