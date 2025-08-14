jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 18:20
Delicioso.

Fácil y económica: la mejor receta de pasta de maní casera con un solo ingrediente

Preparar tu propia pasta de maní en casa es más fácil de lo que imaginas. Sólo necesitas un producto y un artefacto para hacerla.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Facil receta de pasta de maní.
Facil receta de pasta de maní.
Esta receta sencilla que requiere pocos ingredientes accesibles, realzan el sabor y mejoran la cremosidad del producto final. Mira el paso a paso.

Paso a paso para hacer pasta de maní casera

Paso 1: comprar el maní

Para una pasta de maní casera deliciosa y natural, lo ideal es usar maníes crudos o tostados sin sal. Si prefieres un sabor más intenso, los tostados le darán ese toque extra.

Paso 2: procesar el Maní

Colocar el mani en un procesador de alimentos o licuadora potente. Procesa a máxima velocidad, deteniéndote ocasionalmente para raspar los bordes y facilitar que todo se integre bien. Le podes ir agregando de a poco, no todo junto para no forzar en este caso la licuadora.

Paso 3: paciencia y movimiento

Al principio, los maníes se convertirán en una gran cantidad de polvo. Sigue procesando y notarás que empezarán a liberar sus aceites naturales, formando una crema suave. Esto puede tomar entre 5 y 10 minutos dependiendo de su equipo.

Paso 4: ajusta la consistencia (esto es opcional)

Si deseas una textura más líquida, agrega una pequeña cantidad de aceite de maní o de girasol. Sin embargo, esto es opcional, ya que la pasta tendrá una consistencia cremosa y untuosa por sí sola. También podes agregarle un chorrito de Stevia liquida si queres que sea mas dulce.

Paso 5: guarda en frasco y a la heladera

Transfiera la pasta de maní a un frasco hermético y consérvela en la heladera para prolongar su frescura. Úsala en tostadas, panqueques o como ingrediente en recetas saludables.

pasta de mani (1)

