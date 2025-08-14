Fácil y económica: la mejor receta de pasta de maní casera con un solo ingrediente

La pasta de maní casera es una alternativa muy rica, saludable y económica para quienes buscan un producto natural frente a las opciones comerciales, que a menudo incluyen conservantes, aceites refinados y azúcares añadidos. Elaborarla en casa te permite elegir ingredientes de alta calidad , logrando así una crema con la textura y el sabor ideales.

Esta receta sencilla que requiere pocos ingredientes accesibles, realzan el sabor y mejoran la cremosidad del producto final. Mira el paso a paso.

Para una pasta de maní casera deliciosa y natural, lo ideal es usar maníes crudos o tostados sin sal. Si prefieres un sabor más intenso, los tostados le darán ese toque extra.

Colocar el mani en un procesador de alimentos o licuadora potente . Procesa a máxima velocidad, deteniéndote ocasionalmente para raspar los bordes y facilitar que todo se integre bien. Le podes ir agregando de a poco, no todo junto para no forzar en este caso la licuadora.

Paso 3: paciencia y movimiento

Al principio, los maníes se convertirán en una gran cantidad de polvo. Sigue procesando y notarás que empezarán a liberar sus aceites naturales, formando una crema suave. Esto puede tomar entre 5 y 10 minutos dependiendo de su equipo.

Paso 4: ajusta la consistencia (esto es opcional)

Si deseas una textura más líquida, agrega una pequeña cantidad de aceite de maní o de girasol. Sin embargo, esto es opcional, ya que la pasta tendrá una consistencia cremosa y untuosa por sí sola. También podes agregarle un chorrito de Stevia liquida si queres que sea mas dulce.

Paso 5: guarda en frasco y a la heladera

Transfiera la pasta de maní a un frasco hermético y consérvela en la heladera para prolongar su frescura. Úsala en tostadas, panqueques o como ingrediente en recetas saludables.