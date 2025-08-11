lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 07:06
Cómo hacer ñoquis caseros en casa: receta fácil y rápida para todo el mes

Con pocos ingredientes y en menos de una hora, se puede preparar este clásico plato que convoca a miles de personas a la mesa. El paso a paso para hacerlos en casa.

En muchos hogares argentinos se repite una tradición que une costumbre, sabor y un pequeño gesto de esperanza: comer ñoquis. Este ritual gastronómico, heredado de los inmigrantes europeos, tiene como protagonista a un plato simple, pero cargado de simbolismo. Con una receta fácil y accesible, se pueden preparar ñoquis caseros en poco tiempo y con ingredientes que están en cualquier cocina.

La costumbre de comer ñoquis tiene raíces italianas y está ligada a la figura de San Pantaleón, quien, según la leyenda, recibió un plato de comida en la casa de una familia humilde. Al retirarse, dejó monedas de oro debajo del plato en señal de agradecimiento. Desde entonces, comer ñoquis es símbolo de abundancia y buena fortuna.

Además de la tradición, los ñoquis se destacan por su sencillez. Se pueden preparar con pocos ingredientes, sin equipos especiales y en menos de una hora. A continuación, el paso a paso para preparar ñoquis caseros con papas:

Receta básica para hacer ñoquis caseros

Ingredientes:

  • 1 kilo de papas

  • 300 gramos de harina 000

  • 2 huevos

  • Sal y nuez moscada a gusto

Preparación:

  • Lavar las papas y hervirlas con cáscara para evitar que absorban demasiada agua.

  • Una vez cocidas, pelarlas y pisarlas en caliente hasta obtener un puré.

  • Colocar el puré en un bol, formar un hueco en el centro y agregar los huevos, la sal y la nuez moscada.

  • Incorporar la harina de a poco y comenzar a amasar hasta lograr una masa uniforme.

  • Tomar pequeñas porciones, formar cilindros y cortarlos del tamaño de un pulgar.

  • Para darles la clásica forma de ñoqui, pasarlos suavemente por un tenedor o una tabla ralladora.

  • Dejar reposar los ñoquis mientras se calienta abundante agua con sal.

  • Cuando el agua hierva, cocinarlos. Están listos cuando suben a la superficie, aproximadamente a los 3 minutos.

Una vez colados, se recomienda servirlos con la salsa elegida: puede ser de tomate, manteca con salvia, pesto o la tradicional bolognesa.

