jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 18:55
Cocina.

Receta fácil y rápida para un bizcochuelo de vainilla y sorprender en la merienda

Es un paso a paso ideal para preparar una opción exquisita en apenas cinco minutos usando ingredientes que seguramente tenés en tu cocina.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
El bizcochuelo es una preparación azucarada de origen extranjero.

El bizcochuelo es una preparación azucarada de origen extranjero.

El bizcochuelo es una preparación azucarada de origen extranjero, aunque en la actualidad se volvió costumbre disfrutarlo en Argentina y Uruguay, sobre todo acompañado con mate durante las tardes frías. Aunque puede parecer complicada la receta para hacerlo, existen versiones exprés creadas por cocineros que permiten tener la torta lista en solo 5 minutos.

La receta del bizcochuelo listo en 5 minutos para acompañar el mate de la tarde.

Este postre casero surgió en Italia y, al expandirse por distintas zonas de la península, fue incorporando variaciones en sus ingredientes y en el modo de elaborarse. Cuando los inmigrantes italianos llegaron a territorio argentino —principalmente en las primeras décadas del siglo XX— trajeron esta receta consigo, que con el tiempo se convirtió en una tradición compartida a ambos márgenes del Río de la Plata.

Bizcochuelo en tiempo récord: la receta que demanda 5 minutos de preparación

El paso a paso para hacer un bizcochuelo de vainilla ideal para la tarde.

Ingredientes:

  • 1 huevo.
  • 4 cucharadas de azúcar.
  • 4 cucharadas de leche.
  • 3 cucharadas de aceite.
  • 6 cucharadas de harina leudante.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Descubrí esta receta para cocinar una torta deliciosa en tan solo 5 minutos con elementos disponibles en la alacena del hogar.

Paso a paso:

  • En un recipiente, mezclá enérgicamente el huevo junto con el azúcar hasta lograr una consistencia aireada y ligera.
  • Añadí la esencia de vainilla y el aceite, y continuá batiendo hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados.
  • Luego, incorporá tres cucharadas de harina y seguí batiendo.
  • Sumá la leche y mezclá nuevamente.
  • Por último, agregá las tres cucharadas restantes de harina y revolvé hasta que la masa quede uniforme.
  • Verté la preparación en una taza que pueda utilizarse en el microondas y cociná durante 5 minutos. Una vez finalizada la cocción, dejá reposar dentro del microondas hasta que se enfríe antes de consumir.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Tiempo de preparación total: 10 minutos.
El paso a paso para hacer un bizcochuelo de vainilla ideal para la tarde.

Tips adicionales para el bizcochuelo:

  • Antes de verter la mezcla en la taza, untala con manteca y espolvoreá un poco de harina para evitar que se pegue. Si querés, podés agregar azúcar encima para que al calentarse se convierta en un caramelo delicioso.
  • También tenés la opción de incorporar chispas de chocolate o experimentar con otros aromas distintos al de vainilla.
  • Si buscás una versión más saludable, podés sustituir la harina blanca de trigo por una integral, cambiar la leche de vaca por leche de almendras y reemplazar el azúcar por estevia.

