La receta de la abuela para hacer pastas salteadas súper simples con lo que tenemos en casa

Arrancamos la semana y para muchos suele ser un dolor de cabeza pensar en qué cocinar, que sea simple, rápido, con lo que tenemos en casa y sobre todo rico. Aquí te dejo una estrellita más y tiene que ver con “nutritivo" porque vamos a usa verduras… ¡las que quieras!

En 2 pasos. La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Propuesta Cómo hacer ñoquis caseros en casa: receta fácil y rápida para todo el mes

¿Sabías que las pastas pueden ir con verduras sin que necesariamente debas acompañarlas con salsas o queso? Y lo mejor: no necesitas ser chef para lograr este plato, simple, fácil, económico y rico.

Lo mágico que tienen las " recetas de la abuela " es la practicidad. Lo simple, viene a la hora de usar la creatividad y la manera de combinar ingredientes que tenemos en casa. Así que para hoy no tienen excusa.

Para este plato que no te llevará más de 20 minutos, solo necesitas pastas y verduras. Las pastas pueden ser las pastas secas o frescas. Las que tengas en casa, tallarines, moñitos, coditos, o los que más te gusten. Con respecto a las verduras para el acompañamiento, esto es simple también, porque vamos a necesitas las que tengas en la heladera y te gusten.

Lo especial de esta receta es que no solo aprovechamos los ingredientes que tenemos en la heladera, sino que también es muy versátil y en 3 pasos:

paso 1 - picar

paso 2 - cocción

paso 3: servir

image

Lo mejor de esta “receta de la abuela”

Fácil de preparar: Incluso si no tienes mucha experiencia en la cocina, estas pastas te saldrán muy bien.

Saludable y equilibrada: Contiene proteínas, fibra, vitaminas y minerales en cada bocado.

Económica: Aprovecha ingredientes comunes que probablemente ya tengas en casa.

Versátil: Puedes cambiar los ingredientes según la temporada o tus preferencias personales.

Perfecta para niños: Una forma práctica de incluir verduras en su dieta sin peleas en la mesa.

La clave de esta receta está en su sencillez. Utilizamos ingredientes frescos, accesibles y que, juntos, crean un plato redondo. Te voy a dejar una lista de aquellas verduras que podemos usar sin mayores inconvenientes. cebollas, zanahorias, berenjenas, tomates, pimientos, zapallitos entre tanta variedad que tenemos en Jujuy.

image

Verduras para este acompañamiento

Las verduras puedes picarlas en julianas o cubitos, eso depende los gustos y la creatividad de cada uno… ¡lo dejo a tu criterio!

Ingredientes Clave

1 cebolla picada

1 zanahoria picada

1 zapallito

1 berenjena

2 tomates

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta negra

Fideos (se calcula 100gr de fideos secos por persona adulta y entre 50 a 80 para niños)

¿Qué pasa si no tengo algo?

Puedes poner más verduras o quitar las que o tengas en casa, eso depende de lo que tengas y de lo que te guste.

Utensilios de Cocina Necesarios

Sartén antiadherente: Es la clave para saltear las verduras

Espátula: Ideal para el momento de la cocción.

Cuchillo afilado: muchos prefieren las sierritas, pero este es a elección.

image En esta receta anímate a ser creativa a poner las verduras que tengas en casa.

Paso 1: Prepara las Verduras

Lavar y pelar las verduras que sean necesarias

Picar las verduras en bastones o cubitos (como más te guste)

Paso 2: poner a hervir el agua

En una olla grande colocar agua con una pizca de sal para que hierva. La cantidad de agua será acorde a las porciones de fideos.

Esta receta rinde entre 3 a 4 porciones.

El dato de la porción: Para una porción de fideos secos, se recomienda entre 80 y 100 gramos para adultos, y entre 50 y 70 gramos para niños

El dato del agua: La proporción recomendada es de 1 litro de agua por cada 100 gramos de fideos secos. Esto asegura que la pasta se cocine de manera uniforme y evita que se pegue.

image

Paso 3: saltear las verduras

Algunas personas acostumbran a blanquear las cebollas antes de saltearlas. Esto es un paso opcional.

En una salten caliente, agrega un poco de aceite y manteca para que se caliente. La manteca es opcional, a mí me encanta el sabor que le deja.

Agregar un diente de ajo para que se dore y deje su sabor. ¡qué no se queme!

Agregar las verduras para darles un toque de cocción.

Paso 4: cocción de los fideos

En este caso los fideos deben estar al dente. No muy cocidos ya que el ultimo toque se lo daremos en la salten con las verduras.

Una vez que los fideos estén listos, colarlos y reservarlos.

Paso 5: momento de la magia

En este paso vamos a clocar los fideos en el sartén donde están las verduras.

Colocarles sal y pimienta a gusto

En ese paso pueden ponerle los condimentos que gustes

Saltear unos minutos y ¡listo!

El dato extra en esta receta

Esta receta es tan versátil como el tiempo y los ingredientes que tengas en casa.

En caso de tener algo de carne, cruda o cocida de asado por ejemplo que haya sobrado, tranquilamente puede formar parte de esto.

Si la carne está cruda, recomiendo cortarla en cubitos o tiras y saltearla antes de las verduras. Luego poner todo junto.

De esta manera vamos a aprovechar “los puchitos” que nos quedan en la heladera.

Si tienes albahaca y tomates cherrys... no lo dudes, ¡es el momento justo!. después depende de la creatividad para agregarle nueces, almendras o lo que más te gsute.