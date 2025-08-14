¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.

Muchos ya planifican el fin de semana largo por el día no laborable del 15 de agosto, y surge la duda sobre si el lunes 18 también será feriado. El calendario oficial de la Jefatura de Gobierno marca que en agosto solo aparece el día no laborable del viernes 15 y el feriado del domingo 17 por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Así, el lunes 18 no es feriado puente. De todas formas, algunos aprovecharán un descanso prolongado este fin de semana. La ley 27.399 , que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos, faculta al Gobierno a decretar hasta tres días no laborables al año con fines turísticos , los cuales deben coincidir con lunes o viernes para generar un período de descanso extendido.

En 2025, el Ejecutivo estableció que el viernes 15 de agosto será un día no laborable , lo que significa que cada empleador decide si sus trabajadores podrán tomarse la jornada o no . Por este motivo, solo un grupo reducido de personas podrá disfrutar del fin de semana largo completo.

Entonces, ¿por qué se seleccionó esta fecha? Esto se debe a que el 17 de agosto es feriado en Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , que este año cae en domingo . Aunque algunos feriados son trasladables , en esta ocasión no se puede modificar la fecha porque coincide con un fin de semana.

La ley vigente establece que los feriados nacionales trasladables que caigan martes o miércoles se pasan al lunes anterior, y los que coincidan con jueves o viernes se corren al lunes siguiente. Sin embargo, no contempla los asuetos que ocurren durante el fin de semana, por lo que la fecha permanece igual. Por ello, únicamente quienes trabajan los domingos podrán gozar del próximo feriado.

Diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable

La Ley 20.744, conocida como de Contrato de Trabajo, establece en su artículo 181 que durante los feriados nacionales se aplican las mismas disposiciones que rigen el descanso dominical. Por su parte, el artículo 182 indica que los días no laborables quedan a discreción del empleador.

En la práctica, esto significa que si un trabajador presta servicios durante un feriado nacional, su remuneración deberá ser doble a la de una jornada normal. En cambio, si labora en un día no laborable, el empleador puede decidir si se trabaja o no, y en caso de hacerlo, el sueldo se paga como una jornada habitual.

En síntesis, los feriados nacionales implican un pago duplicado, mientras que en los días no laborables se percibe salario estándar.

El calendario completo de feriados nacionales que quedan de 2025 en la Argentina

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

En 2025, Argentina contará con 19 feriados nacionales diseñados para equilibrar el descanso, la historia y el turismo interno.

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)

