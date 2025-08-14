jueves 14 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de agosto de 2025 - 09:10
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Ese día no forma parte del fin de semana largo; entonces, ¿en qué se diferencian un feriado y un día no laborable? Conoce también el resto de feriados del 2025.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El lunes 18 de agosto no es feriado este año.

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.

Muchos ya planifican el fin de semana largo por el día no laborable del 15 de agosto, y surge la duda sobre si el lunes 18 también será feriado. El calendario oficial de la Jefatura de Gobierno marca que en agosto solo aparece el día no laborable del viernes 15 y el feriado del domingo 17 por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Lee además
Es oficial: el próximo feriado es fin de semana largo por “puente turístico”.
Calendario.

Cuándo será el próximo feriado y fin de semana largo
Feriado por la muerte de San Martín.
Calendario.

¿Hay puente turístico por el feriado del 17 de agosto?

Así, el lunes 18 no es feriado puente. De todas formas, algunos aprovecharán un descanso prolongado este fin de semana. La ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos, faculta al Gobierno a decretar hasta tres días no laborables al año con fines turísticos, los cuales deben coincidir con lunes o viernes para generar un período de descanso extendido.

Hay un fin de semana largo de tres días entre el 15 y 17 de agosto.

En 2025, el Ejecutivo estableció que el viernes 15 de agosto será un día no laborable, lo que significa que cada empleador decide si sus trabajadores podrán tomarse la jornada o no. Por este motivo, solo un grupo reducido de personas podrá disfrutar del fin de semana largo completo.

Entonces, ¿por qué se seleccionó esta fecha? Esto se debe a que el 17 de agosto es feriado en Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que este año cae en domingo. Aunque algunos feriados son trasladables, en esta ocasión no se puede modificar la fecha porque coincide con un fin de semana.

La ley vigente establece que los feriados nacionales trasladables que caigan martes o miércoles se pasan al lunes anterior, y los que coincidan con jueves o viernes se corren al lunes siguiente. Sin embargo, no contempla los asuetos que ocurren durante el fin de semana, por lo que la fecha permanece igual. Por ello, únicamente quienes trabajan los domingos podrán gozar del próximo feriado.

Son los empleadores que definen si el 15 de agosto se trabaja o no.

Diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable

La Ley 20.744, conocida como de Contrato de Trabajo, establece en su artículo 181 que durante los feriados nacionales se aplican las mismas disposiciones que rigen el descanso dominical. Por su parte, el artículo 182 indica que los días no laborables quedan a discreción del empleador.

En la práctica, esto significa que si un trabajador presta servicios durante un feriado nacional, su remuneración deberá ser doble a la de una jornada normal. En cambio, si labora en un día no laborable, el empleador puede decidir si se trabaja o no, y en caso de hacerlo, el sueldo se paga como una jornada habitual.

En síntesis, los feriados nacionales implican un pago duplicado, mientras que en los días no laborables se percibe salario estándar.

Cuántos feriados tendrá agosto 2025.
¡Atención! Estos son los feriados que tendrá agosto 2025.

¡Atención! Estos son los feriados que tendrá agosto 2025.

El calendario completo de feriados nacionales que quedan de 2025 en la Argentina

Agosto

  • Viernes 15 de agosto: día no laborable puente
  • Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
En 2025, Argentina contará con 19 feriados nacionales diseñados para equilibrar el descanso, la historia y el turismo interno.

Noviembre

  • Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)

Diciembre

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo será el próximo feriado y fin de semana largo

¿Hay puente turístico por el feriado del 17 de agosto?

Ni Chaco, ni La Rioja: hace unas escapadas a esta laguna del norte llena de flamencos

Cómo se paga el día no laborable del viernes 15 de agosto

Cuándo es el próximo fin de semana largo en 2025

Lo que se lee ahora
Río Aguada del Cobre, Catamarca y Tucumán. video
Escapadas.

El río de Catamarca con aguas turquesas y cristalinas que te sorprenderá

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Causa del presunto asesino serial del Jujuy. video
MPA.

El presunto asesino serial de Jujuy le mandó una carta al fiscal de la causa ¿Qué le dijo?

Sergio Sosa y Jorge Anachuri. video
Crimen.

Identifican restos de dos desaparecidos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel