martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 09:04
Calendario.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en 2025

El próximo fin de semana largo en Argentina se hará esperar un poco. Repasamos todos los feriados que quedan hasta fin de año.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cuándo es el próximo fin de semana largo en 2025

Cuándo es el próximo fin de semana largo en 2025

El Gobierno nacional confirmó que el feriado del 17 de agosto no se trasladará este año, ya que coincide con un domingo. Sin embargo, en el mes de agosto habrá un período de tres días de descanso consecutivos gracias a un día no laborable con fines turísticos que fue establecido por el Poder Ejecutivo.

Agosto: tres días para descansar

Según lo dispuesto, el viernes 15 de agosto de 2025 será un día no laborable puente. Esta fecha permitirá a quienes puedan tomarla libre disfrutar de un fin de semana largo que se extenderá hasta el domingo 17, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Cabe aclarar que este asueto es optativo para el empleador, por lo que no todos los trabajadores podrán aprovecharlo. La diferencia con un feriado nacional radica en que, mientras en los feriados el pago por trabajar debe ser doble, en los días no laborables se abona como una jornada común.

Por qué el 17 de agosto no se traslada

La Ley 27.399 establece que los feriados trasladables solo cambian de fecha si caen martes, miércoles, jueves o viernes. Cuando la conmemoración coincide con sábado o domingo, como en este caso, se mantiene en su día original. Por lo tanto, solo quienes trabajen los domingos tendrán un día de descanso adicional por este motivo.

José de San Martín.jpg

El calendario de fines de semana largos que quedan en 2025

Además de agosto, el cronograma de feriados y asuetos hasta fin de año incluye:

  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, sin cambios por caer domingo).

  • Viernes 21 de noviembre: Día no laborable puente.

  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20).

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Planificar con anticipación

Con esta confirmación, muchas familias y turistas ya marcan en el calendario las fechas clave para organizar escapadas, viajes cortos o actividades recreativas. Aunque el próximo fin de semana largo de agosto no será para todos, los meses siguientes ofrecen nuevas oportunidades para disfrutar de pausas en la rutina.

