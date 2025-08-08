Vuelven las bajas temperaturas a Jujuy: hasta cuándo tendremos frío

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que Jujuy tendrá un fin de semana con bajas temperaturas antes de que comience un marcado ascenso térmico la próxima semana. Este viernes 8 de agosto se presenta con una mínima de 7°C y una máxima de 11°C, acompañado de lluvias aisladas y lloviznas.

frio persona abrigada.jpg Sábado: la mínima más baja de la semana Para este sábado 9 de agosto se espera una mínima de apenas 1°C, lo que convertirá a la jornada en la más fría del pronóstico extendido. La máxima, sin embargo, ascenderá hasta los 18°C, marcando un contraste notable entre la mañana y la tarde.

Domingo fresco pero en recuperación El domingo las temperaturas comenzarán a repuntar levemente: la mínima será de 3°C y la máxima alcanzará los 20°C. Aun así, las primeras horas del día seguirán siendo frías, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre en la mañana.

Desde el lunes, máximas de hasta 23°C A partir del lunes 11, el clima se tornará más templado. Las mínimas se ubicarán entre los 8°C y 15°C, y las máximas llegarán a 23°C entre el lunes y el miércoles. El jueves se espera una leve baja, con una máxima de 22°C.

Abrigo a mano y precauciones Aunque el frío extremo será pasajero, las bajas temperaturas del fin de semana pueden generar molestias, sobre todo en niños y adultos mayores. Se recomienda usar ropa de abrigo en las mañanas y noches, y aprovechar las horas de sol para realizar actividades al aire libre.

