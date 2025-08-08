Qué le dijo el presunto asesino serial de Jujuy a su sobrino

En la provincia de Jujuy , el caso de Matías Jurado, detenido por el presunto asesinato serial de personas en situación de calle , tomó un giro dramático tras el testimonio clave de su sobrino de 16 años.

Según el fiscal Guillermo Beller, el adolescente reveló que había advertido a otro sobrino sobre lo extraño que ocurría en la vivienda. Al principio este primo no creyó el relato, pero accedió a acompañarlo un viernes para comprobarlo.

El relato judicial describe una escena escalofriante: el tío le abrió paso y expresó: “Vení, si querés ver una persona muerta. Vení y entrá” . El joven entró y huyó asustado.

Este testimonio se sumó a otras declaraciones y a los hallazgos en la vivienda del barrio Alto Comedero, donde se encontraron restos óseos, manchas de sangre, herramientas para entierro y signos de combustión.

El testigo también declaró en Cámara Gesell que “pasaban cosas malas” los viernes. La investigación avanzó con excavaciones en el patio y la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense, en busca de más restos que confirmen las sospechas.

Matías Jurado - presunto asesino de Alto Comedero

¿Quién es Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy?

Jurado cuenta con antecedentes penales. Ya había estado preso en tres oportunidades: la primera vez cuando tenía apenas 17 años, después en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de cárcel, pero recuperó la libertad condicional en 2020.

La Fiscalía sostiene que Jurado podría estar vinculado a al menos cinco desapariciones recientes. Una de las víctimas es Jorge Omar Anachuri, de 68 años, cuyo rastro se perdió el 25 de julio. Según las pruebas recolectadas, fue visto por última vez subiendo a un taxi junto al imputado. La declaración del chofer y los registros del GPS confirmaron que el destino final fue la casa de Jurado.

A partir de ese caso, surgieron coincidencias con otras desapariciones en la zona. Todas las víctimas compartían un perfil similar: hombres mayores, en situación de vulnerabilidad y con contacto reciente con el acusado. En los operativos realizados en su vivienda, se encontraron restos humanos, fragmentos de piel, ropa parcialmente quemada y elementos que podrían haber sido utilizados para ocultar los crímenes.