viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 11:39
MPA.

Con casco y chaleco antibalas: el traslado del presunto asesino serial en Jujuy

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy volvió a ser sometido a pericias. Está aislado en el penal y volvería el próximo lunes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Matias jurado
Matías Jurado ingresando al MPA 
Jurado llegó a las 8:30 a las oficinas ubicadas en calle Urquiza, bajo un fuerte operativo del Cuerpo de Operaciones Especiales Penitenciarias (COEP). Dentro de los requerimientos para su traslado llevaba chaleco antibalas y casco protector.

Permaneció en el lugar hasta las 10:30, cuando fue retirado. Según confirmaron fuentes judiciales, las pericias continuarán la próxima semana, con jornadas previstas para lunes y martes.

Según pudo conocer TodoJujuy, el acusado se encuentra recluido en el penal de Gorriti, en total aislamiento del resto de los internos. Esta medida no es nueva, ya que durante su condena anterior, Jurado fue separado de la población carcelaria por el temor que generaba. “Muchos le tenían miedo porque era medio loco”, revelaron fuentes penitenciarias.

Matias Jurado - urquiza

