Salta se suma a la investigación por el presunto asesino serial en Jujuy

La causa contra Matías Emilio Jurado , presunto asesino serial de Jujuy , acusado de cometer al menos un asesinato mientras se encuentran cinco en investigación directa, sumó en las últimas horas un nuevo y determinante apoyo: el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta .

El Ministerio Público Fiscal de Jujuy solicitó formalmente la colaboración del CIF para avanzar con la identificación de restos hallados en lo que ya se conoce como “la casa del terror”.

En el domicilio de Jurado, ubicado en el barrio Alto Comedero, se encontraron fragmentos de huesos, prendas de vestir con diversas manchas, machetes y platos con supuestos restos utilizados para alimentar a los perros.

En la conferencia brindada en la mañana de hoy jueves por el Fiscal regional, Beller, se aseguró que las primerias investigaciones arrojaron datos sobre ADN humano en la vivienda; sin embargo esto no termina aquí. Ante la complejidad del análisis, el CIF aportará sus laboratorios y experiencia en genética forense para cotejar los restos y determinar si pertenecen a las personas desaparecidas en los últimos meses.

Las víctimas hasta ahora identificadas

Cinco hombres figuran entre los posibles asesinados por Jurado. La víctima confirmada es Jorge Omar Anachuri (68), quien fue reportado como desaparecido y cuyos restos ya fueron identificados. También se investigan los casos de Miguel Ángel Quispe (60), Juan Carlos González (60), Juan José Ponce (51) y Sergio Alejandro Sosa (25). Todos en situación de calle o extrema vulnerabilidad.

Un posible patrón revelado por un menor

Uno de los elementos más impactantes de la causa es el testimonio de un sobrino de Jurado, de tan solo 16 años, quien vivía en la misma casa. El menor reveló que los crímenes se habrían cometido los viernes por la noche. Según relató, Jurado habría captado a las víctimas en la ex terminal del barrio Gorriti, les ofrecía trabajo o bebida, y luego las llevaba a su casa.

“En mi casa pasan cosas malas” fueron las palabras dadas a conocer del menor.