viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 16:55
Flagelo.

Rescataron 24 perros en extrema desnutrición en Alto Comedero: "Se comían entre ellos"

Algunos murieron, el caso fue denunciado y la dueña de los animales se justificó diciendo que "no tenía trabajo, por eso no les daba de comer".

Federico Franco
Por  Federico Franco
Maltrato animal en Jujuy.

Maltrato animal en Jujuy.

“En su totalidad estaban desnutridos, eran 24. Cuando los rescaté se comían su popó, tomaban su pipí y no sabían comer de platos, tenía que tirarles la comida en el piso. Se comían entre ellos”, contó Esprella. Además, detalló que algunos tenían dermatitis, sarna y el pelo apelmazado al cuerpo, lo que obligó a pelarlos por completo.

Cinco perros murieron: dos dentro de la vivienda y tres dos por causas posteriores. “Una murió internada con erlichia canis”, agregó la rescatista.

El caso salió a la luz gracias a la difusión de fotos y videos en redes sociales. Una vecina alertó a Esprella y radicó la denuncia correspondiente, lo que derivó en la intervención judicial y junto a la Policía lograron sacar a los animales.

image

De los 19 perros que sobrevivieron, 15 ya fueron dados en adopción y el resto permanece bajo cuidado de la rescatista. “Ella decía que no tenía trabajo y por eso no podía alimentarlos, pero lo más fácil es darlos en adopción, no condenarlos a ese infierno”, expresó.

Para adoptarlos o colaborar con el veterinario pueden comunicarse al: 3885703595.

