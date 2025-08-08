viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 13:51
Alerta.

Encontraron una granada en una escuela de Palpalá: evacuaron toda la zona

El artefacto explosivo habría sido encontrado por un alumno cerca del arroyo Las Martas de Palpalá. No habrá actividad por la tarde.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Evacuaron la escuela Martijena de Palpalá.

Evacuaron la escuela Martijena de Palpalá.

Evacuación y despliegue policial

Tras la alerta, los directivos dispusieron la evacuación de todo el personal y de los alumnos alrededor de las 12 del mediodía. La Seccional 23 recibió el aviso y envió efectivos al lugar, junto con agentes de la Brigada de Investigaciones. Posteriormente, se sumó personal especializado de Explosivos y Bomberos para realizar un relevamiento y asegurar la zona.

Las autoridades confirmaron que durante la tarde no se retomarán las actividades escolares, mientras continúe el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Escuela de Palpalá

Corte de tránsito y prevención

Como parte del operativo, se interrumpió la circulación vehicular en las inmediaciones de la escuela para resguardar el área. Los especialistas trabajan en la manipulación y retiro del artefacto para su neutralización segura.

El hecho generó preocupación entre la comunidad educativa y vecinal, aunque las autoridades destacaron la rápida reacción del personal docente y la coordinación de las fuerzas de seguridad para evitar riesgos mayores.

