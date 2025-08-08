Encontraron una granada en una escuela de Palpalá: evacuaron toda la zona

Evacuaron la escuela Martijena de Palpalá.

Un operativo de emergencia se activó este mediodía en la Escuela Nº 207 “Armando Pedro Pío Martijena” de Palpalá, luego de que se encontrara una granada en el establecimiento. Autoridades evacuaron el establecimiento, que no tendrá actividad en el turno tarde.

El artefacto habría sido localizado por un alumno en las inmediaciones del arroyo Las Martas, a unas tres cuadras de la institución. El menor habría el explosivo y trasladado hasta el edificio escolar. Fue una docente quien, al advertir la peligrosidad del objeto, notificó de inmediato a las autoridades educativas.

Evacuación y despliegue policial Tras la alerta, los directivos dispusieron la evacuación de todo el personal y de los alumnos alrededor de las 12 del mediodía. La Seccional 23 recibió el aviso y envió efectivos al lugar, junto con agentes de la Brigada de Investigaciones. Posteriormente, se sumó personal especializado de Explosivos y Bomberos para realizar un relevamiento y asegurar la zona.

Las autoridades confirmaron que durante la tarde no se retomarán las actividades escolares, mientras continúe el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Escuela de Palpalá Corte de tránsito y prevención Como parte del operativo, se interrumpió la circulación vehicular en las inmediaciones de la escuela para resguardar el área. Los especialistas trabajan en la manipulación y retiro del artefacto para su neutralización segura. El hecho generó preocupación entre la comunidad educativa y vecinal, aunque las autoridades destacaron la rápida reacción del personal docente y la coordinación de las fuerzas de seguridad para evitar riesgos mayores.

