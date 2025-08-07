jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 17:54
Fe.

Una gran cantidad de jujeños acompañaron la procesión en honor a San Cayetano

Cada 7 de agosto se conmemora el día de San Cayetano, el santo patrono del pan, del trabajo y de la providencia.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Procesión por San Cayetano.

Procesión por San Cayetano.

La mesa con las ofrendas.
Feligresía.

528729492_1149822070516719_4714965287561319311_n
Procesión por San Cayetano.

Procesión por San Cayetano.

La misa inicia a las 19.30 y por la lluvia, no será en el monumento que se encuentra en el barrio Canal de Beagle, y se trasladará a la escuela Comercial que se encuentra cerca de ese lugar.

Cabe destacar que en Palpalá, este jueves hay asueto.

Procesión por San Cayetano.
Procesión por San Cayetano.

Procesión por San Cayetano.

Historia de San Cayetano

San Cayetano nació el 1 de octubre de 1480 en la ciudad de Vicenza, ubicada en Italia. Era descendiente de una familia noble, siendo hijo de los Condes de Thiene, Gaspar y María Porto. Su nombre fue en memoria de un tío fallecido recientemente, un canónigo y profesor de Derecho en la Universidad de Padua.

Este santo, junto con sus hermanos Juan Bautista y Alejandro, quedó sin padre durante su adolescencia. En su adolescencia, San Cayetano demostró una profunda pasión por el derecho. Durante su etapa universitaria, sus compañeros lo eligieron como representante estudiantil, y sus profesores lo elogiaron frecuentemente por su excelente rendimiento académico.

Procesión por San Cayetano.
Procesión por San Cayetano.

Procesión por San Cayetano.

A pesar de sus éxitos, él siempre mostró una actitud modesta, afirmando que su valor no se basaba en las alabanzas de los demás: “Creo que valgo por lo que soy, y no por lo que los demás digan de mí”. Esta modestia se mantendría como una constante en su vida y trayectoria profesional.

A él se lo recuerda por su dedicación a ayudar a los pobres y por su énfasis en confiar en la Divina Providencia para proveer en tiempos de dificultad.

¿Qué se le pide a San Cayetano?

Cada 7 de agosto, los devotos acuden a San Cayetano en busca de ayuda para encontrar empleo y asegurar su estabilidad financiera. Reconocido como el santo del pan y del trabajo, San Cayetano es invocado para obtener un puesto de trabajo adecuado, mantener la estabilidad en el empleo actual y asegurar alimentos para quienes enfrentan dificultades económicas. Esta fecha brinda a muchas personas la oportunidad de solicitar su intercesión, confiando en su poder para abrir caminos y proporcionar alivio durante períodos de necesidad económica.

