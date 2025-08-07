Una gran cantidad de jujeños acompañaron la procesión en honor a San Cayetano

En la localidad de Palpalá, se realizan las celebraciones centrales en honor a San Cayetano y tras la procesión por calles de esa ciudad, se lleva adelante la santa misa que encabezada por el obispo César Fernández.

La misa inicia a las 19.30 y por la lluvia, no será en el monumento que se encuentra en el barrio Canal de Beagle, y se trasladará a la escuela Comercial que se encuentra cerca de ese lugar.

San Cayetano nació el 1 de octubre de 1480 en la ciudad de Vicenza , ubicada en Italia . Era descendiente de una familia noble , siendo hijo de los Condes de Thiene , Gaspar y María Porto . Su nombre fue en memoria de un tío fallecido recientemente, un canónigo y profesor de Derecho en la Universidad de Padua .

Este santo, junto con sus hermanos Juan Bautista y Alejandro, quedó sin padre durante su adolescencia. En su adolescencia, San Cayetano demostró una profunda pasión por el derecho. Durante su etapa universitaria, sus compañeros lo eligieron como representante estudiantil, y sus profesores lo elogiaron frecuentemente por su excelente rendimiento académico.

Procesión por San Cayetano.

A pesar de sus éxitos, él siempre mostró una actitud modesta, afirmando que su valor no se basaba en las alabanzas de los demás: “Creo que valgo por lo que soy, y no por lo que los demás digan de mí”. Esta modestia se mantendría como una constante en su vida y trayectoria profesional.

A él se lo recuerda por su dedicación a ayudar a los pobres y por su énfasis en confiar en la Divina Providencia para proveer en tiempos de dificultad.

¿Qué se le pide a San Cayetano?

Cada 7 de agosto, los devotos acuden a San Cayetano en busca de ayuda para encontrar empleo y asegurar su estabilidad financiera. Reconocido como el santo del pan y del trabajo, San Cayetano es invocado para obtener un puesto de trabajo adecuado, mantener la estabilidad en el empleo actual y asegurar alimentos para quienes enfrentan dificultades económicas. Esta fecha brinda a muchas personas la oportunidad de solicitar su intercesión, confiando en su poder para abrir caminos y proporcionar alivio durante períodos de necesidad económica.