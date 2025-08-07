Hoy es el Día de San Cayetano: horario de la procesión y misa

San Cayetano nació el 1 de octubre de 1480 en la ciudad de Vicenza , ubicada en Italia . Era descendiente de una familia noble , siendo hijo de los Condes de Thiene , Gaspar y María Porto . Su nombre fue en memoria de un tío fallecido recientemente, un canónigo y profesor de Derecho en la Universidad de Padua .

Este santo, junto con sus hermanos Juan Bautista y Alejandro , quedó sin padre durante su adolescencia . En su adolescencia, San Cayetano demostró una profunda pasión por el derecho . Durante su etapa universitaria, sus compañeros lo eligieron como representante estudiantil , y sus profesores lo elogiaron frecuentemente por su excelente rendimiento académico .

A pesar de sus éxitos, él siempre mostró una actitud modesta , afirmando que su valor no se basaba en las alabanzas de los demás: “Creo que valgo por lo que soy, y no por lo que los demás digan de mí” . Esta modestia se mantendría como una constante en su vida y trayectoria profesional.

A él se lo recuerda por su dedicación a ayudar a los pobres y por su énfasis en confiar en la Divina Providencia para proveer en tiempos de dificultad.

Horario de la misa y procesión en honor a San Cayetano

san-cayetano.jpg Monumento a San Cayetano de Palpalá.

Las actividades serán en Palpalá.

Procesión: 16:30 horas. Comenzará desde la parroquia San Cayetano, luego será por avenida Catalano hasta calle Azul, tomando esta calle hasta avenida Libertad, continuando por avenida San Martín, Raúl Galán, Coronel Quintana, Roque Alvarado, llegando hasta avenida Martijena y finaliza en el monumento al San Cayetano.

La misa central será a las 19.30 en el monumento. Cabe destacar que en Palpalá, este miércoles habrá asueto.

Cronograma completo

07:00 hs: Misa de peregrinos

10:00 hs: Misa de las familias

16:00 hs: Concentración

16:30 hs: Procesión por las calles de Palpalá

19:00 hs: Bienvenida y rezo del Santo Rosario

19:30 hs: Misa Central

¿Qué se le pide a San Cayetano?

Cada 7 de agosto, los devotos acuden a San Cayetano en busca de ayuda para encontrar empleo y asegurar su estabilidad financiera. Reconocido como el santo del pan y del trabajo, San Cayetano es invocado para obtener un puesto de trabajo adecuado, mantener la estabilidad en el empleo actual y asegurar alimentos para quienes enfrentan dificultades económicas. Esta fecha brinda a muchas personas la oportunidad de solicitar su intercesión, confiando en su poder para abrir caminos y proporcionar alivio durante períodos de necesidad económica.

san cayetano.jpg

Oraciones a San Cayetano

Oración I

¡Oh glorioso San Cayetano! Aclamado por todas las Naciones; Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno Socorro en las angustias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén.

Santísima Trinidad ¡Oh Divina Providencia! Concédeme tu clemencia, por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a Ti portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento.

Concédenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guie nuestro destino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en Ti creo, en Ti confío. Tu Divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los Santos Sacramentos en el último momento.

Oración II

Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos padre de providencia porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades: acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos.

(Aquí se expresa lo que que se desea obtener)

Haz que estas gracias, que ahora te pido, me ayuden a buscar siempre el Reino de Dios y su Justicia, sabiendo que Dios (que viste de hermosura las flores del campo y alimenta con largueza las aves del cielo) me dará las demás cosas por añadidura. Amén.

Oración III

¡Oh glorioso San Cayetano Padre de la Providencia!, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano.

¡Oh glorioso San Cayetano!, Providencia, Providencia, Providencia.