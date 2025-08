La aterradora frase que le dijo Matías Jurado a su sobrino: "Vení si querés ver..."

Durante la audiencia imputativa llevada a cabo el lunes 4 de agosto, Jurado había comentado que tanto su madre como su padre ya fallecieron, profundizando el aislamiento familiar en torno del menor.

El testimonio decisivo del primo mayor: una escena aterradora

Isaías, en una declaración en la Cámara Gesell, reveló haber alertado a su primo, mayor de edad (18), sobre hechos preocupantes relacionados con M. Jurado. A raíz de esa comunicación, la fiscalía contactó con el primo, quien relató su testimonio: "Si, alguna vez él (el menor) me decía y yo no le creía, pero una vez quise corroborar. Fui con él un viernes y vi justamente una escena, vi sangre por todas partes y M. Jurado me dice: 'vení, si quiero ver una persona muerta vení y entra'". El primo contó que, tras esa macabra invitación y ante la terrible escena, se asustó y salió corriendo del lugar. “Lo hizo entrar hasta la habitación y contó que vio tanta sangre que se asustó y salió corriendo”, puntualizó el fiscal.

habitación del Asesino de Alto comedero - Matías Jurado

La tía del menor y una alarmante confesión

En una tercera y muy importante declaración, la tía de Isaías recordó un episodio específico: en un cumpleaños, notó al menor alterado y le preguntó qué le pasaba. Isaías (16) respondió con una impactante frase: “Lo que pasó es que anoche Matías mató a otro”. Aunque en ese momento no le dio mayor importancia, las autoridades, coordinadas con la División de Búsqueda y la Brigada de Investigación policial, comprobaron que días anteriores a esa fecha se reportó la desaparición de una persona en situación de calle, que hasta ahora no ha aparecido y podría estar vinculada a esta causa.

El perfil psicológico del detenido

El perfil psicológico ofrecido por la psicóloga y el médico forense de Jujuy, destacan que, aunque sus antecedentes violentos datan de años atrás, actualmente el imputado muestra rasgos narcisistas propios del ambiente delictivo. En ese marco Beller sostuvo que la evaluación médica y psicológica coincide en que Jurado es plenamente capaz de comprender la criminalidad de sus actos, por lo que es considerado imputable.

Las autoridades continúan con las pericias y la búsqueda de más evidencias, mientras la comunidad permanece consternada ante lo que podría ser uno de los casos más graves de violencia y homicidios en la provincia.