En Jujuy se presentaron siete alianzas para las elecciones 2025 de octubre: cuáles son

Este 7 de agosto venció el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas y confederaciones con vistas a las elecciones de octubre de 2025. En la provincia de Jujuy, un total de siete alianzas se presentaron formalmente ante el Juzgado Electoral Federal.

Cuáles son las siete alianzas que se presentaron en Jujuy En la mañana del viernes 8 de agosto se terminaron de confirmar las alianzas en Jujuy para las elecciones de octubre 2025. Los mismos son: La Libertad avanza (tres alianzas); Jujuy Crece (una alianza); Frente de Izquierda (una alianza); Partido Justicialista (dos alianzas)

1- Tres alianzas de La Libertad Avanza Frente La Libertad Avanza (LLA y el Movimiento Popular Jujeño)

Transformación Libertaria

Frente Liberal

2- Una alianza de Jujuy Crece UCR

Propuesta Republicana

PRO Jujuy

Partido Socialista

Encuentro Jujeño

Líder

3- Una alianza del Frente de Izquierda Partido de Trabajadores Socialistas (PTS)

Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)

Partido Obrero (PO)

Izquierda Socialista (IS) 4- Dos alianzas del Partido Justicialista Fuerza Patria Jujuy (Partido Justicialista, Partido Por Jujuy, Nuevo Encuentro por la Democracia, Concentración FORJA, Partido Solidario, y Partido Blanco de los Trabajadores)

(Partido Justicialista, Partido Por Jujuy, Nuevo Encuentro por la Democracia, Concentración FORJA, Partido Solidario, y Partido Blanco de los Trabajadores) Primero Jujuy Avanza (Primero Jujuy, Jujuy Avanza, Gana Jujuy y Hacemos) Cómo sigue el cronograma electoral de las elecciones 2025 en Jujuy Teniendo en cuenta cómo continuará el cronograma electoral, el próximo 12 de agosto finaliza el plazo para solicitar la asignación de colores, tanto para agrupaciones nacionales como así también, de los diferentes distritos que no pertenezcan a una alianza nacional. Mientras que el 17 de agosto es el fin del plazo para registrar a los candidatos de cara al 26 de octubre. Así sigue el cronograma: 27 de agosto inicia la campaña electoral.

16 de septiembre se publicarán los padrones definitivos y se designarán las autoridades de mesa,

21 de septiembre comenzará la campaña en medios audiovisuales.

difusión de lugares y mesas de votación el 1 de octubre

24 de octubre finalizará la campaña electoral y comenzará la veda. Qué elige cada provincia el 26 de octubre image

